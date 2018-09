Miro vycáloval za 5 hviezdičkový rezort v Grécku 1200 eur, taký hnus ste ešte nevideli: Fotky, ktoré vami zatrasú!

Miroslav s rodinou sa chystal na dovolenku snov v Grécku. Jediné, čím sa budú môcť po návrate upokojiť je, že horšie to už byť nemohlo.

Last minute dovolenka sa im nevyplatila. Miro s partnerkou a dvojročným dieťaťom si chceli užiť voľné chvíle v Grécku. Tie fotky, ktoré vytvorili v 5 hviezdičkovom rezorte, však hovoria o niečom úplne inom, než bolo prezentované na stránkach cestovnej kancelárie.

Cestovná kancelária Koala Tours prezentujú rezort Wyndham v Grécku ako luxus spojený s prírodnou krásou. Spolu s nádhernými fotkami vytvorili dokonalé lákadlo, na ktoré sa chytili aj Miroslav s partnerkou, ktorí si kúpili last minute dovolenku dokopy za 1200 eur aj s 2,5-ročným dieťaťom. Hneď ako dorazili na miesto, im tam však niečo nehralo.

"Rezort sa vôbec neupratuje, nevysávajú sa chodby, nečistia pláže, v bazénoch sú pliesne a špina, v detskom bazéniku tiež. Na izbe sme mali švába, detské pieskovisko plné ihličia, detské prvky dolámane," začína Miroslav a zdalo by sa, že už vymenoval všetko, no žiaľ nie, "riady v reštaurácii mastné, poháre, príbory špinavé."

Podobné peklo by ste nečakali ani v slovenských zanedbaných nemocniciach, nie to ešte na zájazde za 1200 eur. No ani za bránami hotela to nevyzeralo omnoho pozitívnejšie. "Mali tu byť tri pieskovo-kamienkové pláže, taká nie je ani jedna. Sú dve malinké kamenné a betónové móla. Na pláži sú odpadky, slamky, plasty, mŕtve ryby, papieriky," dopĺňa hrozivý opis.

Keďže mali partneri na dovolenke aj svoje malé dieťa, rozhodli sa rezort opustiť. "Kontaktovali sme manažerku a poslali fotky, ale neodpísala. Delegát ponúkol riešenie vymeniť izbu, ale špina je v celom rezorte, na chodbách aj v reštuarácii," tvrdí sklamaný Slovák.

"Nakoniec sme si museli kúpiť nové ubytovanie v normálnom hoteli a zaplatiť ho celé," za 5 dní v Grécku, ale konečne v čistote, si teda priplatili ďalších 800 eur.

S problémom čitateľov sme oslovili aj samotnú cestovnú kanceláriu, na niekoľko otázok, ktoré sme položili nám stručne odpovedal riaditeľ Koala Tours a. s. Oliver Kluch. "Navrhujem, aby ste sa šli pozrieť do rezortu Wyndham, aby ste si sami spravili vlastný názor na tento hotel ako aj na jeho prezentáciu našou CK, a potom zaujali k hotelu stanovisko. K podnetu vašej čitateľky uvádzam, že každý podnet nášho zákazníka starostlivo prešetríme."