Český talent Zadina to v NHL nemá jednoduché: K zemi ho poslal stokilový obranca

Akoby ho prešiel tank.

Obrovský talent českého hokeja Filip Zadina (18) bol v prvom kole draftu vybraný klubom Detroit Red Wings zo skvelého šiesteho miesta.

Teraz mladík bojuje o svoju šancu v profilige na turnaji mladých nádejí. Red Wings zrovna prehrávali s Blue Jackets 3:4 a Zadina a spol sa ponáhľali vyrovnať. Avšak potom do českého útočníka narazil stokilový obranca Justin Wade a poslal ho nekompromisne k zemi.

Not good. Filip Zadina just got clobbered. He's hurt. pic.twitter.com/jLRoLCU3oR — Kyle M. (@KyleWIIM) 12. septembra 2018

Zadina mal po zákroku ostať v šatni, on však chcel bojovať ďalej a do zápasu sa po pár minútach vrátil.

"Dostal som prihrávku a snažil som sa vystreliť cez obrancu, ale prišiel druhý a zrazil ma. Narazil som si zápästie do hrudi, trochu sa to zmačklo, bolí to, ale bude to v pohode," cituje Zadinu sport.cz.