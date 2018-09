Krásky z Miss leta vedia, čo chcú v živote dosiahnuť: Zo sna exotickej Barbary vám stisne srdce!

Predstavujeme vám ďalšiu trojicu dievčat z Miss leta 2018, ktoré sa uchádzajú o titul kráľovnej krásy. Dievčatá okrem iného prezradili, čo by chceli v živote docieliť.

Barbara Minarovičová

Hmotnosť: 71 kg

Výška: 181 cm

Vek: 21 rokov

Mesto: Limbach

Znamenie: Strelec

Slovenka s exotickým výzorom vám učaruje na prvý pohľad. Nielenže je sympatická, ale má aj dobré srdce. Barbariným snom je totiž otvoriť si kaviareň, v ktorej by pracovali hendikepovaní ľudia. Voľný čas rada trávi v prírode na prechádzkach. Ak by mala možnosť rada by precestovala celý svet. Na nervy jej najviac lezie nedochvíľnosť.

Petra Pipíšková

Hmotnosť: 70 kg

Výška: 185 cm

Vek: 22 rokov

Mesto: Nedožery - Brezany

Znamenie: Lev

Životným snom Petry je veľa cestovať, usadiť sa a nájsť spriaznenú dušu, s ktorou si založí rodinu. Najviac v živote ju inšpirujú rodičia. Cení si, ak sú k nej ľudia úprimní a naopak neznáša, ak jej niekto klame do oči, pričom pozná pravdu.

Natália Ondáková

Hmotnosť: 54 kg

Výška: 171 cm

Vek: 22 rokov

Mesto: Strečno

Znamenie: Blíženci

Natália by chcela vo svojom živote dosiahnuť duševný pokoj, rodinnú harmóniu a mať vždy odvahu vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Na ľuďoch si najviac váži úprimnosť, odvahu, vytrvalosť a naopak iritujú ju nedochvíľni ľudia.