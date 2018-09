Beblavý: Za vlády Smeru sa Slovensko stala najväčším zlodejom európskych peňazí

Za vlády Smeru-SD sa Slovensko stalo najväčším zlodejom európskych peňazí.

Za roky 2013 – 2017 je SR na prvom mieste v rámci Európskej únie (EÚ) v rozkrádaní príjmov aj výdavkov európskeho rozpočtu. Na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave to uviedol líder mimoparlamentnej strany Spolu – občianska demokracia Miroslav Beblavý s odvolaním sa na údaje zo správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Zároveň vyzval ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD), aby za to prijal zodpovednosť.

Okrem colného podvodu správa OLAF obsahuje aj ďalšie závažné údaje, upozornil Beblavý. "Podľa čísiel OLAF-u sú vlády Smeru zodpovedné nielen za colný podvod gigantických rozmerov. Správa odhalila celkovo najväčších rozkrádačov spoločného európskeho rozpočtu v rokoch 2013 – 2017," podotkol.

Slovensko bolo podľa neho počas vlády Smeru-SD suverénne na prvom mieste v rozkrádaní európskych príjmov aj výdavkov. "Pri príjmoch sa u nás rozkradla až polovica (51,2 %), pri výdavkoch každé siedme euro (13,5 %)," spresnil Beblavý s tým, že priemer rozkradnutých peňazí v EÚ bol pritom z hľadiska príjmov 4,6 % a 2,2 % z pohľadu výdavkov.

Zároveň vyzval ministra financií, aby k týmto zisteniam zaujal stanovisko a prijal za to zodpovednosť. "Ministerstvo financií je zodpovedné za výber príjmov a ich posun do európskej pokladnice, to je colná, daňová správa, ale ministerstvo financií je zodpovedné aj za výdavkovú stranu, pretože realizuje audit a kontrolu a rozosielanie všetkých európskych peňazí na tej výdavkovej strane," skonštatoval Beblavý, ktorý súčasne upozornil, že tieto zistenia formujú zlý obraz Slovenska v očiach členských štátov Únie.