Kandidatúra, ktorá otrasie svetom: Bude Kórejská republika organizovať Olympiádu s KĽDR?!

Kórejská republika chce navrhnúť KĽDR spoločnú organizáciu olympijských hier 2032.

V stredu to oznámil juhokórejský minister športu Do Jong-hwan na stretnutí so svojím čínskym a japonským kolegom. "Navrhujeme zorganizovanie tohto podujatia v Soule a Pchjongjangu," povedal Jong-hwan, ktorý takisto chce vidieť súťažiť kórejské tímy pod jednou vlajkou aj na nasledujúcich OH 2020.

"Budem sa o tom rozprávať s ministrom športu KĽDR a športovcami, pretože v prípade dohody musíme spolupracovať už v kvalifikačnej fáze na OH v Tokiu." Informovala o tom agentúra Yonhap.