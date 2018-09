Vondráčkovej príbuzný si o jej manželovi myslí svoje: Plekanec je držgroš, takto Lucku trápil!

Speváčka Lucie Vondráčková a hokejista Tomáš Plekanec vedú nemilosrdnú rozvodovú vojnu o peniaze.

K situácii sa vyjadril Vondráčkovej vzdialený príbuzný, podnikateľ František Vondráček. Pre Blesk.cz porozprával, že úspešný hráč zámorskej NHL bol už počas ich manželstva poriadny držgroš. ,,Nikdy nekúpil Lucii ani auto. Aj keď boli v Kanade mrazy a teplota klesla na – 40 stupňov. Musela tie malé deti vláčiť pešo,“ povedal. ,,Ona je ale skromná, vždy vravela, že rada chodí pešo. Raz keď si z bankomatu vybrala o tisíc dolárov viac na bežné potreby, mala doma zle,“ tvrdí Vondráček.

Plekanec podľa jeho slov manželke po celý čas neprezradil, koľko vlastne zarába. ,,Nedozvedela sa ani, koľko je peňazí na účtoch alebo kde sú aké nehnuteľnosti. Je to veľmi milé a skromné dievča, rozhodne nie žiadna zlatokopka,“ zastáva sa svojej rodiny Vondráček. Správanie hráča Montrealu Canadiens ho celkovo zaráža. Manželia sa budú rozvádzať v Kanade, Plekanec preto zohnal dom blízko svojho bydliska, kde má Lucie žiť so synmi Matyášom a Adamom. ,,Nájomné však zaplatil len do 1. novembra. Potom sa majú vrátiť do Česka, pritom chlapci tam chodia do školy a škôlky a Lucie tam má prácu,“ dodal pre Blesk.cz Vondráček.