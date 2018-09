Zamilovaní Vinczeovci mali výročie: Romantika s výhľadom, aký by si chcel vychutnať každý

Užívajú si spoločné chvíle.

Moderátor Viktor Vincze zverejnil fotografiu z dovolenky so svojou zákonitou polovičkou Adelou. A romantika je to naozaj ukážková. Zaľúbenci si totiž v tesnom objatí užívajú pohľad z bazéna na šíre more.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

,,Dva roky od prvej pusy a more zážitkov pred aj za nami. Ďakujeme Cifrovci!“ napísal k záberu Viktor. Iskra medzi ním a úspešnou moderátorkou totiž preskočila na svadbe jej kamaráta Mateja Sajfu Cifru a jeho kolegyne, markizáčky Veroniky Ostrihoňovej. Ich veľký deň sa konal 10. septembra 2016 na zámku v Českej vysočine, Adela s Viktorom si povedali ,,áno" 10. júna 2017 v kaštieli Tomášov.