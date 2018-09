Brunetka chcela plastiku zadku, no chcela ušetriť: Drsné následky operácie znáša doteraz

Chcela ušetriť, teraz musí trpieť! Britka podstúpila plastickú operáciu v Turecku a následky znáša doteraz.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Star Delguidice (28) z britského Birminghamu nie je v plastických operáciách žiadny nováčik. Od 18 rokov ich už absolvovala dve stovky. No na jednu z nich kruto doplatila. Star chcela za plastiku zadku ušetriť a rozhodla sa postúpiť zákrok v Turecku.

Chirurgovia Star do zadku implantovali vlastný tuk z ramien, stehien a brucha. Kvôli operácii musela dokonca pribrať, aby mala tuku dostatok. Mladá brunetka pritom ani netušila, aké veľké riziko podstupuje. Rozhodla sa totiž implantovať také veľké množstvo, že tým riskovala svoj vlastný život.

Po operácii Star dostávala do zadku kŕče a trpela bolesťami.Myslela som si, že umieram. Bol to ten najhorší pocit, aký som kedy mala. Bolo mi zima, moje zuby drkotali,“ cituje The Sun brunetku. Aj let domov bol pre ňu utrpením. Zaplatila si za voľné sedadlá vedľa seba, aby na nich mohla ležať. Sedieť totiž nedokázala.

To najhoršie ale prišlo po návrate. Star zacítila, že rana začala zapáchať, čo bol znak infekcie. Musela si operované miesto natierať jódom, aby okolie dezinfikovala a dávať si pozor aj pri umývaní. Brunetka napokon skončila na tri dni v nemocnici. „Skončila som v nemocnici a musela som brať lieky na riedenie krvi. Po lete mi totiž hrozila trombóza. Nedokázala som hýbať pravou rukou, neustále som cítila pichanie v svaloch,“ opisuje Star.

Následky pociťuje mladá žena doteraz. Pri chôdzi cíti, ako sa jej imnplantáty pohybujú a bojí sa, že raz jej v tele explodujú. Navyše má na zadku nepeknú a veľkú jazvu po operácii. Star uvažuje nad opravnou operáciou, ale iným spôsobom, aký absolvovala v Turecku.