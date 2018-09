O Škriniara je veľký záujem v Premier Ligue: Zmení Milan pôsobisko?

Milan Škrinar je v hľadáčiku klubu z anglickej Premier Ligue.

Britský the Sun tvrdí, že anglický klub Manchester United má záujem priniesť dvoch hráčov talianskeho Inter Milano na Old Trafford po neúspešnom štarte "červených diablov" do Premier League.

José Mourinho má zálusk na dvojicu Milan Škriniar a Mauro Icardi. Argentínčan Icardi je v klube kapitán a v 160 zápasoch Serie A strelil úctyhodných 100 presných zásahov. Slovenského obrancu britský denník označil za top mladého obrancu a vyzdvihol jeho skvelú debutovú sezónu v Miláne.

Inter však nemá ani najmenší záujem pustiť z klubu dvoch kľúčových hráčov a Mourinho by musel aj so svojimi mecenášmi ponúknuť naozaj závratnú ponuku, aby sa vôbec začalo s hráčmi rokovať. Naviac, podľa britských zdrojov si milánsky veľkoklub poistí hráčov novými zmluvami.