Neskutočný záver zápasu s Islandom: Divočina v šatni slovenských mladíkov

Postupová nádej stále žije.

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila v utorňajšom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie ME 2019 na pôde islandských rovesníkov 3:2. Hrdinom stretnutia sa stal nepochybne slovenský brankár Marek Rodák, ktorý strelil výnimočný víťazný gól po rohovom kope.

Takto sa radovali "sokolíci" po fantastickom víťazstve v hodine dvanástej. Víťazný gól Rodáka ešte môže mať cenu zlata a dostať prívlastok "postupový". Stále však ostavajú ešte dva zápasy.

Zverenci Adriána Guľu si víťazstvom udržali druhú priečku, z ktorej je šanca prebojovať sa do baráže. Na konte majú pätnásť bodov, o jeden viac než Severné Írsko, ktoré uspelo v Španielsku 2:1. Španieli už majú istotu prvenstva v skupine a priameho postupu na šampionát.

Slovensko sa 12. októbra stretne v Dunajskej Strede s Estónskom, o štyri dni neskôr odohrá záverečný duel kvalifikácie na trávniku Severného Írska v Belfaste.

Hlasy po zápase:

Adrián Guľa, tréner SR 21: "Bol to úžasný zápas. Futbal môžete robiť, ako dlho chcete, ale zažijete to možno raz. Úžasný výkon chalanov, nezlomná vôľa, nepoložili ich všetky negatívne veci, ktoré sa udiali v stretnutí. Fantastické striedanie Vestenického, Fábryho, takto by malo fungovať mužstvo. Chlapcom ďakujem za takýto zážitok, bol to neskutočný zážitok. Zostali sme v hre."

Marek Rodák, brankár a autor víťazného gólu SR 21: "Bol to ťažký a otvorený zápas, hralo sa hore-dole. Určite sme radi, že sme to zvládli. Pri rohu som videl, že všetci idú na prvú žrď, počkal som si, lopta prišla ku mne a umiestnil som ju. Dúfam, že tri budú pre nás prospešné. Ešte máme pred sebou dva zápasy, pokúsime sa v nich zvíťaziť."

László Bénes, stredopoliar a autor gólu SR 21: "Odohrali sme výborný duel, oplatilo sa bojovať do poslednej minúty. Emócie sa nedajú opísať, kto videl zápas, určite naň nikdy nezabudne. Najmä záverečných dvadsať minút sme dreli pre víťazstvo, lebo sme vedeli, že nič iné nám nezostáva. Som rád, že sme to zvládli, ideme ďalej."

Tomáš Vestenický, útočník a autor gólu SR 21: "Súboj bol veľmi náročný, Islanďania sa fyzicky pripravili veľmi dobre. Myslím si, že sme lepšie mužstvo, tiež sme sa nachystali dobre. Tréner ma poslal na ihrisko za stavu 1:1, aby som rozhodol. V neuveriteľnom závere rozhodol brankár. Sú to dôležité body, potrebujeme zvíťaziť v každom zápase, ak chceme postúpiť do baráže."

Španielsko - Severné Írsko 1:2 (0:2)

Góly: 90.+2 Mir - 4. Lavery, 8. Donnelly (z 11 m)

tabuľka 2. skupiny:

1. Španielsko 8 7 0 1 23:8 21 - istý postup na ME

---------------------------------

2. Slovensko 8 5 0 3 15:17 15

---------------------------------

3. Severné Írsko 8 4 2 2 13:11 14

4. Island 8 3 2 3 14:11 11

5. Albánsko 8 1 3 4 7:14 6

6. Estónsko 8 0 1 7 9:20 1