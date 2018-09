Barcelona praskala vo švíkoch: Do ulíc vyšlo až milión ľudí, všetkým išlo iba o jedno

Približne milión ľudí sa v utorok zišlo v Barcelone, aby pri príležitosti Národného dňa Katalánska prejavili podporu nezávislosti svojho regiónu od Španielska. Informoval o tom spravodajský portál France 24 s odvolaním sa na políciu.

Katalánci si každoročne 11. septembra pripomínajú svoj národný deň, známy ako "Diada" (Deň), pri príležitosti pádu Barcelony do rúk španielskych síl v roku 1714. Od roku 2012 sa v tento deň konajú mohutné pochody za nezávislosť Katalánska. Tento rok sa očakával mimoriadne vysoký počet účastníkov, pretože 1. októbra bude prvé výročie kontroverzného referenda o nezávislosti, ktoré španielske orgány vyhlásili za nelegálne.

Pochod rušnou barcelonskou triedou Avenida Diagonal sprevádzalo bubnovanie a pískanie na píšťalkách. V súlade s katalánskou tradíciou sa stavali aj niekoľko metrov vysoké "ľudské veže" - castells.

Účastníci zhromaždenia v Barcelone mali na odevoch pripnuté žlté stužky, ktoré sa stali symbolom katalánskeho hnutia za nezávislosť, a v rukách držali plagáty s výzvami na oslobodenie väznených katalánskych politikov. Organizátori okrem toho záujemcom predali asi 200 000 korálovo červených tričiek - vo farbe pások použitých na zabezpečenie hlasovacích urien pri vlaňajšom referende o katalánskej nezávislosti.

Predseda katalánskej vlády Quim Torra pred účastníkmi pochodu vyhlásil, že utorňajšie zhromaždenie je začiatkom "masovej mobilizácie". Ďalšie protesty sú naplánované na výročie vlaňajšieho referenda (1. októbra), ktoré sprevádzalo policajné násilie voči voličom a demonštrantom, ako aj na výročie neúspešného vyhlásenia nezávislosti (27. októbra 2017).

Prieskumy verejnej mienky v Katalánsku naznačujú, že tábory prívržencov a odporcov nezávislosti sú zhruba rovnako veľké - podľa najnovšej štatistiky z júla nezávislý katalánsky štát chce 46,7 percenta respondentov, zatiaľ čo 44,9 percenta opýtaných je proti osamostatneniu. Katalánski separatisti získali vlani v decembri v regionálnom parlamente 47,5 percenta kresiel a majú teda tesnú väčšinu. France 24 však poukazuje i na to, že v tábore separatistov vznikol rozkol - rozdelili sa na tých, ktorí chcú ísť do konfliktu s Madridom, a na tábor so zmierlivejším postojom.

Španielsky premiér Pedro Sánchez - nástupca konzervatívneho premiéra Mariana Rajoya, ktorého vláda vlani po jednostrannom vyhlásení Katalánska uvalila na tento región svoju správu - navrhol vláde v Barcelone usporiadať referendum o väčšej autonómii. Katalánsky premiér Torra však tento návrh odmietol a naliehal, že Madrid musí povoliť právne záväzné referendum o nezávislosti Katalánska.