Obyvateľov hlavného miesta Vietnamu vyzvali, aby nejedli psy a mačky: Na toto prišli až teraz?!

Úrady vo vietnamskom hlavnom meste Hanoj vyzvali v utorok ľudí, aby prestali jesť mačky a psy, uviedla agentúra DPA.

Konzumácia psov a mačiek môže vyvolať infekčné ochorenia ako besnota a takisto znechutiť turistov z krajín, kde je ich konzumácia tabu, informovala kancelária miestneho starostu. Tento rok už traja ľudia zomreli na následky besnoty, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozšírila z mäsa.

"Zabíjanie a príprava psov a mačiek vyvoláva sťažnosti medzi turistami a cudzincami žijúcimi v Hanoji, čo škodí imidžu civilizovaného hlavného mesta," vyhlásil v oficiálnom nariadení zástupca primátora Nguyen Van Su. Denník The New York Times píše, že vyhlásenie je súčasťou programu, ktorý má za cieľ do roku 2021 minimalizovať výskyt besnoty v krajine.

V Hanoji žije okolo 493 000 psov a mačiek, z ktorých 87,4 percenta sú podľa miestnych štatistík domáci miláčikovia. Zvyšok je určený na iné účely vrátane ich chovu na mäso. Niektorí Vietnamci považujú psy a mačky za lahôdky. Príslušníci rastúcej strednej vrstvy si ich však obľúbili ako domáce zvieratá a postupne od konzumácie upustili.