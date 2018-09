Škandál na neurochirurgii na Kramároch: Dvojaké čakačky na štátnej klinike?!

Rozdielne čakacie lehoty?! Po tom, čo odchod z neurochirurgickej kliniky ohlásilo päť lekárov a voči prednostovi Andrejovi Šteňovi sa petíciou postavili viacerí zamestnanci, sa naše špičkové zariadenie otrasia v základoch.

Na povrch vyplávali nové informácie, ktorými uznávaný docent Šteňo vracia útoky na svoju osobu. Na klinike boli podľa neho pri operáciách uprednostňovaní pacienti z istého zariadenia, hoci ich diagnózy neboli až také vážne. Doplatili na tieto praktiky nevinní pacienti?

Už niekoľko mesiacov to na Neurochirurchickej klinike na Kramároch poriadne vrie. Vo veľkom začali dávať výpovede lekári, objavil sa aj list jedného z nich, ktorý opisuje praktiky svojho nadriadeného Andreja Šteňa. „Arogancia, neschopnosť viesť a zjednocovať kolektív a riadiace metódy hraničiace s mobingom, bossingom a hrubým nátlakom. Súčasný prednosta je hlavný a možno jediný zdroj a príčina stavu vývoja na neurochirurgickej klinike,“ napísal jeden z odchádzajúcich doktorov. Upozorňuje zároveň na fakt, že je posledný na klinike, kto vykonáva spondyloneurochirurgický zásah na chrbtici. Podľa vedenia kliniky majú náhradu a operácie nebudú musieť odkladať.

Ako to malo fungovať

Akcia však vyvola okamžitú reakciu. Šteňo zaslal do médií rozsiahly list, v ktorom vysvetľuje, že útoky na jeho osobu sa začali v čase, keď začal upozorňovať na rozdielne čakacie lehoty pre pacientov. „Vo viacerých prípadoch čakali pacienti s porovnateľným, resp. so závažnejším zdravotným stavom na hospitalizáciu dlhšie ako iní pacienti,“ vysvetlil vo svojom stanovisku Šteňo. Uviedol príklad pacienta s nádorom na mozgu s potenciálom zhubného zvrhnutia, ktorý čakal na operáciu takmer rok, zatiaľ čo iný, ktorého nádor označili ako nie nebezpečný, sa dostal na operačný stôl už po dvoch mesiacoch.

Vo väčšine prípadov boli podľa neho uprednostňovaní pacienti, ktorí mali pri mene zvláštne označenie. „V podskupine bolo uvedené meno primára Illéša a Neuroillu, s. r. o., čo je neštátne zdravotné zariadenie patriace jeho manželke,“ uviedol Šteňo s tým, že na to upozornil všetkých kompetentných a tí to len zamietli pod koberec.

Uprednostňovali pacientov?

O stanovisko sme požiadali aj bývalého primára a dnes predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Roberta Illéša a jeho manželku. Na naše telefonické a mailové urgencie neodpovedali, pre Denník N však Illéš uviedol: „Za desať rokov nebola žiadna opodstatnená sťažnosť na zlý manažment pacientov na čakacích listinách,“ povedal exprimár.

Nemocnica tvrdí, že za prípadné chybné vedenie zoznamovpacientov môže predošlé vedenie. „Rada riaditeľov sa striktne ohradzuje proti názoru, že by za existenciu interného zoznamu pacientov čakajúcich na operačný zákrok, resp. za jeho vedenie niesla akúkoľvek zodpovednosť,“ povedala hovorkyňa Eva Kliská s tým, že boli informovaní, že bude podané trestné oznámenie. Prípadom sa začal zaoberať už aj ÚDZS a tvrdí, že Illéš do šetrenia zasahovať nebude. „Do činnosti súvisiacej s výkonom dohľadu správna rada nemôže zasahovať,"dodala Erika Kováčiková z ÚDZS.

Moje skúsenosti sú výborné

Adriana Kmotríková, moderátorka

Adriana Kmotríková, moderátorka

Moje skúsnosti sú výborné. Svojimi odbornými znalosťami mi doc. Šteňo spolu so svojím tímom pred troma rokmi zachránil život. Perfektne odviedol veľmi náročnú operáciu. A za to som mu nesmierne vďačná. Je to jeden z najlepších neurochirurgov na Slovensku.

Čo urobia, aby pacienti nečakali viac ako rok?

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva

Už čoskoro bude na spomínanej klinike nová RTG technika, takisto C ramená a angiograf – tieto prístroje budú dodané na kliniku ešte tento rok a postupne ďalšie nové prístrojové vybavenie. Plánuje sa aj rozšírenie lôžkového fondu a kontinuálne pracujeme na tom, aby sa podmienky na prácu lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov na klinike zlepšovali. Rovnako je pripravované aj nové neurochirurgické pracovisko v Ružinove, ktoré spolu s klinikou na Kramároch umožní operovať viac pacientov ako doteraz.

Podozrenia sú vážne

Peter Visolajský, šéf LOZ

Peter Visolajský, šéf LOZ

Pre mňa je nepochopiteľné, prečo v tejto veci doteraz nekonala napríklad ministerka zdravotníctva alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pretože z medicínskeho hľadiska sú to vážne podozrenia. Keďže je pán Illéš predseda správnej rady, malo by byť zabezpečené, aby nemal vplyv na vyšetrovanie vzhľadom na to, či boli, alebo neboli na klinike dvojaké čakačky. K takejto veci by nemuselo dochádzať, keby čakacie listy boli verejné, ako to požadujeme už od roku 2012.

Ako sa kauza vyvíjala

1. 5. 2017

Po výberovom konaní nastúpil do funkcie prednostu NCHK Andrej Šteňo, primárom je Róbert Illéš.

7. 2. 2018

Zo strany UNB bola nariadená kontrola čakacích listín, kde prizvali aj Šteňa.

21. 3.

Šteňo zasiela svoje pripomienky, kde upozorňuje na nezrovnalosti v zoznamoch.

5. 4.

Zverejnili výsledky kontroly, z ktorej vyplynulo, že nezistili závažnejší problém.

12. 4.

Rade riaditeľov UNB aj ministerke Šteňo zasiela list, v ktorom hovorí o rozdielnych časoch na ošetrenie pacientov s rovnakou diagnózou.

15. 5.

45 zamestnancov doručilo petíciu, ktorej cieľom bolo odvolanie Andreja Šteňa.

8. 8.

Šteňo chcel verejne vystúpiť s tým, že povie svoju verziu udalostí.

11. 9.

Šteňo posiela otvorený list a žiada poslanecký prieskum v zariadení.