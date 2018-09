Šéf Finančnej správy po stámiliónovom škandále: Colné podvody hasí so šéfom OLAF-u

Zjemnil rétoriku. Po tom, ako Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) odporučil Európskej komisii, aby od Slovenska vymáhala 300 miliónov eur za colné podvody, vyhlásil riaditeľ Finančnej správy František Imrecze, že nezaplatíme ani euro.

Bol pripravený brániť sa finančným požiadavkám Európskej komisie aj súdnou cestou. Po návrhoch opozície na jeho odvolanie sa chce s OLAF-om dohodnúť.

Kauza podhodnocovania tovaru z Číny, aby sa zaň platilo nižšie clo, neutícha. Imrecze chce bruselských úradníkov presvedčiť, aby sme museli platiť čo najmenej - najlepšie nič. „Chcem zladiť stanoviská OLAF-u z hľadiska metodológie výpočtu dodatočnej hodnoty cla a našej reakcie a dohodnúť sa na ďalšom postupe v tomto dialógu. Nemyslím si, že bude ukončený v horizonte týždňov, verím , že bude ukončený v horizonte mesiacov,“ dodal Imrecze. Termín ani miesto stretnutia ešte nie sú známe. Sám sa o požiadavke doplatiť 300 miliónov eur do rozpočtu Európskej únie dozvedel koncom roka 2017. OLAF-u vyčíta najmä metodológiu výpočtu podhodnotenia čínskeho tovaru z roku 2015, ktorú spätne aplikoval na roky 2013 a 2014.

Európska komisia čaká na vyšetrenie OLAF-u a to sa skončí až po ukončení dialógu so Slovenskom. To, že by celú sumu malo zaplatiť Slovensko, dopredu odmieta. „Vymáhame 200 miliónov od subjektov, ktoré máme identifikované ako potenciálne podvody, zatiaľ ich nemáme dokázané,“ vysvetlil Imrecze a doplnil, že ide o desiatky slovenských špedičných firiem, ktoré majú byť namočené v colných podvodoch. Finančná inšpekcia už v týchto prípadoch z rokov 2013 a 2014 konala aj v rámci vlastnej inštitúcie a o miesto prišlo niekoľko vtedajších riaditeľov okresných colných úradov.

Bývalý námestník colného riaditeľstva Peter Cvik pritom tvrdí, že takéto veľké podvody sa nemohli diať bez vedomia špičiek Finančnej správy. Zároveň dodáva, že na obchodoch netratila len EÚ, ale aj Slovensko. Opozícia považuje škandál za jeden z najväčších colných a daňových podvodov v histórii Slovenska.