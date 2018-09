Lucia z Modry si domov nasťahovala mnícha z Indie: Splnila mu aj netradičnú požiadavku

Toto veľa Slovákov nezažilo! Stretnutie mamy dvoch dcér a budhistického mnícha Swamiho sa dá označiť ako osudové.

Lucia ho v Indii vyhľadala v čase osobnej krízy, na odporúčanie priateľa a strávila s ním veľa dní v nekonečných rozhovoroch. Nakoniec ho pozvala na Slovensko a nasťahovala si ho domov. Ako na spoločnosť svätého muža reagoval jej partner či deti a akú netradičnú požiadavku Swamiho musela akceptovať?!

Všetko sa začalo pred rokmi, keď mala podnikateľka Lucia zmätok v duši a hľadala odpovede na základné životné otázky. Od kamaráta počúvala o múdrom a vtipnom budhistickom mníchovi, ktorý by sa mohol stať jej mentálnou oporou. „Robert mi dal Swamiho fotku a povedal, že býva v Rishikeshi blízko policajnej stanice,“ spomína Lucia na svoj prvý výlet do Indie. Problém však bol v tom, že Rishikesh je sväté mesto a mníchov v oranžovom rúchu tam boli plné ulice. „Trvalo štyri dni, kým som ho našla,“ opisuje neľahkú situáciu dvojnásobná mamička.

Hoci je ateistka, pobyt v Indii jej pomohol zabudnúť na zmätok, ktorý mala v hlave. No po návrate domov jej začal chýbať, a tak ho časom pozvala na Slovensko, hoci z byrokratických vybavovačiek takmer zošedivela. „Len to, aby som ho sem dostala, vyšlo tisíc eur. Plus musíte mať peniaze na každý deň jeho pobytu a na spiatočnú letenku,“ objasňuje behačky po úradoch.

Po prílete sa Swami (55) chytil aj varenia, no rodina musela splniť jednu požiadavku. „Trval na tom, že musíme kúpiť nové hrnce, v ktorých sa nevarilo mäso. Podľa jeho viery patrí mäso k jedlám, ktoré v ľuďoch vyvolávajú strach - čo vyplýva zo stresu, ktorý cítia zvieratá, keď ich zabíjajú,“ povedala Lucia. A čo na to jej partner?uviedla Lucia. Po piatich mesiacoch vraj našla mentálnu obrodu a pozitívny pohľad na svet.

