Trump si uctil obete teroristického útoku z 11. septembra: Pasažierov a posádku označil jedným slovom

Americký prezident Donald Trump si v utorok uctil pamiatku obetí teroristických útokov z 11. septembra 2001 v Pensylvánii pri pamätníku letu 93, ktorý skončil v poliach vďaka hrdinstvu ľudí na palube lietadla uneseného teroristami.

Prezident pasažierov a členov posádky označil za hrdinov. Pietne akcie pri príležitosti výročia teroristických útokov sa konali tiež na newyorskom pamätnom priestranstve v miestach, kde stávali mrakodrapy Svetového obchodného centra, a tiež v Pentagone, ktorý bol pred 17 rokmi tiež jedným z terčov rozsiahleho útoku islamistov na Spojené štáty.

Trump, v sprievode prvej dámy USA Melanie, v utorok predniesol prejav pri pamätníku v pensylvánskom Shanksville, kde sa 11. septembra zrútilo štvrté lietadlo unesené teroristami pri útoku naplánovanom sieťou al-Kájda na čele s Usámom bin Ládinom. Štyridsiatka ľudí na palube vtedy teroristom znemožnila zamieriť do Washingtonu, kde chceli so strojom zrejme naraziť do Kapitolu. Trump ocenil "úžasnú chrabrosť" pasažierov. Ich vzbura proti únoscom podľa neho bola "momentom, kedy Amerika odrazila útok".

"Jedenásteho septembra sa skupina odvážnych vlastencov vrhla na nepriateľov národa a rozšírila radu amerických hrdinov," vyhlásil šéf Bieleho domu pri novootvorenej zvonici Tower of Voices (Veža hlasov), ktorá je súčasťou pamätníka pri Shanksville. Štyridsiatka trubicových zvonov na veži vysokej symbolických 93 stôp (28 metrov) pripomína rovnaký počet obetí letu 93 spoločnosti United Airlines.

Viceprezident Mike Pence v utorok prehovoril k rodinám 184 obetí, ktoré 11. septembra neprežili náraz lietadla do budovy Pentagonu. Na mieste tragédie povedal, že národ nad nimi stále smúti. Podľa neho je tiež dôležité, aby každá nová generácia vedela, čo sa vtedy stalo. Pence takisto vyzdvihol hrdinstvo ľudí, ktorí v osudný deň v Pentagone pracovali a ktorí sa zapájali do záchrany preživších. Teroristi podľa neho dúfali, že Američanov zlomia, ale neuspeli.

Pietna akcia sa konala aj v New Yorku, kde sa pred 17 rokmi odohral hlavný úder teroristov z 11. septembra. Pri tichej spomienke tam boli čítané mená obetí. Na pamätnom námestí sa zišli príbuzní obetí, preživší, záchranári i politici, aby si pripomenuli najhorší teroristický útok na území USA v dejinách s takmer 3 000 mŕtvymi.