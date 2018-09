Česko vykoplo trénera, má však aj iné problémy: Budú Slováci opäť bez divákov?

Padali hlavy!

Po pondelňajšej zahanbujúcej prehre českého národného tímu 1:5 v prípravnom zápase s Ruskom sa strhla u našich susedov obrovská vlna nevôle.

Ruská misia bola posledným klincom do rakvy trénera Karla Jarolíma. Ten nezvládol biedne výkony českej futbalovej reprezentácie a pri národnom tíme skončil. So slovenským tímom si Česi zmerajú silyv Lige národov 13. októbra v Trnave.

Ak nerátame júnový debakel 0:4 s Austráliou, prehra 1:5 s Ruskom je najvyšší a najviac ponižujúci debakel v histórii českej reprezentácie. Nedarilo sa jej ani v novovzniknutej Lige národov, v ktorej bojuje v skupine spolu so Slovenskom. V úvodnom zápase podľahla Ukrajine 1:2, pričom sa súperovi podarilo otočiť nepriaznivý vývoj. Podľa informácií portálu idnes.cz odvolali Jarolíma z funkcie už počas cesty domov z Rostova. S vedením asociácie sa dohodol na ukončení svojho pôsobenia priamo na palube charterového letu.

„Je mi hrozne, asi by som si zaslúžil verejnú popravu, pretože za všetko môžem iba ja. Asi mužstvo bude potrebovať nejaký impulz,“ povedal Jarolím bezprostredne po dueli s Ruskom. A veruže impulz prišiel! „Sú to rany. S Ukrajinou to, samozrejme, bolo oveľa nepríjemnejšie, veľmi ma to bolí. Dvakrát gól v nadstavenom čase... Ale toto, čo sa stalo v Rusku, je kruté,“ uviedol kouč, ktorý trénoval reprezentáciu od augusta 2016 a skončil s bilanciou desiatich výhier, štyroch remíz a ôsmich prehier. Podľa zákulisných informácií by sa na jeho miesto mohol dostať Jaroslav Šilhavý, ktorý je stále bez angažmánu.

Reakcie českých médií na potupnú prehru:

iDNES.cz: Namiesto zlepšenia, debakel! Najvyššia porážka v histórii

Sport.cz: Bieda proti Rusku: Hanebné vystúpenie, ktoré len vďaka domácemu milosrdenstvu skončilo celkom lichotivo prehrou 1: 5

iSport.cz: Hanba a ťažký debakel!

Aktuálně.cz: Jeden z najhorších debaklov histórie!

Úvodný zápas českých futbalistov v Lige národov proti Ukrajine bude mať dohru na disciplinárnej komisii.

UEFA začala s národnými zväzmi oboch krajín pojednávanie kvôli vybehnutiu fanúšikov na ihrisko. Českej asociácii navyše hrozí trest za neskorší výkop zápasu, ktorý zavinil výpadok umelého osvetlenia. Celkom reálne sa teda môže stať, že zápas, v ktorom Česi nastúpia v Prahe 19. novembra proti Slovensku, sa bude hrať bez divákov. To by bola už naozaj obrovská facka pre slovenských futbalistov, ktorí hrali bez divákov aj na Ukrajine.