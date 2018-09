Najhorší obraz v živote: Dôchodca našiel Katarínu († 45) dobodanú, syna Jaroslava († 46) obeseného?!

Najhorší obraz v jeho živote. Keď sa dôchodca Karol zo žilinskej mestskej časti Trnové rozhodol v utorok predpoludním pozrieť k synovi Jaroslavovi († 46), ktorý býval v susednom dome spoločne s manželkou Katarínou († 45), netušil, že ho čaká najstrašnejšia chvíľa v živote.

Svojho syna Jaroslava údajne našiel obeseného a vedľa neho ležala bez známok života jeho nevesta Katarína. Otrasený starý pán privolal políciu a tá na miesto poslala vyšetrovacie tímy.

Karol žil v dvojgeneračnom dome na spoločnom dvore s dvojicou sám, manželka mu už dávnejšie zomrela. Tragický obraz z utorka sa mu zrejme už navždy zapíše do pamäti. „Ja som ho našiel...“ povedal zdrvený, keď si nasadal do policajného auta, ktoré viditeľne otraseného starého pána odvážalo na výsluch. „Počul som, že ona bola pobodaná a on sa obesil. Som v šoku, zimomriavky som mal, keď som sa to dozvedel. Jaro bol taký milý chlap, vždy, keď som šiel tuto za bratom, sme sa stretli a porozprávali,“ povedal sused mŕtveho manželského páru.

„Môžeme potvrdiť, že v utorok predpoludním boli v rodinnom dome v mestskej časti Žilina-Trnové nájdené dve mŕtve osoby, 45-ročná žena a 46-ročný muž. S cieľom zistenia presnej príčiny smrti osôb bude nariadená pitva. Ďalšie okolnosti prípadu, ako aj právna kvalifikácia skutku sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ informoval žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.