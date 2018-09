September praje hubám: Užitočné rady, vďaka ktorým sa vyhnete otrave

Výdatné dažde nedávnych dní nahrali do karát hubárom. Ako Novému Času povedal skúsený Ladislav Danko z Popradu, lesy zaplavili kozáky, bedle, kuriatka či masliaky.

Azda všetky druhy húb, ktoré sú u nás bežne rozšírené, ale aj tie výnimočnejšie sa objavujú na každom kroku. Sezóna húb však so sebou každoročne prináša aj viac či menej závažné otravy. Vedeli ste, že otráviť sa môžete aj jedlými hubami? Je dôležité poznať huby, ktoré zbierate, ale aj vedieť, ako ich správne skladovať a upravovať.

Osemdesiatročný hubár Ladislav Danko z Popradu chodí na huby od jari do neskorej jesene. „Využijem každú vhodnú chvíľu, aby som išiel do lesa. Niekedy je to celodenná prechádzka s pár hríbmi v košíku, inokedy zasa desaťminútová záležitosť a košíky sú plné húb. Tak ako teraz. V Hybiach pod Tatrami som pár metrov od cesty v malom hájiku našiel viac ako dvadsať kozákov brezových a smrekových,“ pochválil sa hubár, ktorého sme stretli v Poprade na parkovisku aj s parádnym úlovkom. „Huby potrebujú teplo, vlhko a príjemný tieň. Ak rozohriatú zem zvlhčí dážď a potom vyjde slnko, to podhubie naštartuje tak, že huby zo zeme priam vybehnú. Neprajem im ani veľmi daždivé, ani veľmi horúce počasie. Nepriateľom je aj silný vietor, ktorý zem vysušuje, čo hubám tiež nesvedčí,“ poučil nás skúsený hubár Ladislav Danko (80) z Popradu.

Nepomýľte si!

Muchotrávka tigrovaná - Jedovatá

na okraji má ryhovaný klobúk, v strede tmavší

dužina a lupene sú biele

má prirastený hladký prsteň na hlúbiku

Bedľa vysoká - Jedlá

v strede hlúbika je vždy hrboľ

lupene sú biele, husté

v hornej tretine hlúbika je posuvný prsteň

Muchotrávka zelená - Jedovatá

lupene sú čisto biele

na hlúbiku má prirastený biely prsteň

má biely blanitý kalíštek, z ktorého vyrastá

Pečiarka ovčia - Jedlá

na hlúbiku má prsteň

lupene sú v mladosti bledé, neskôr čiernohnedé

má anízovú vôňu

Kališník hnedooranžový - Jedovatá

klobúk je klenutý, neskôr lievikovitý, v strede s oranžovým okrajom

lupene sú široké, husté a pružné

Hliva ustricovitá - Jedlá

má lastúrovitý klobúk so zdvihnutým okrajom

je tmavosivej alebo fialovohnedej farby s bielou dužinou, je bez vône

Najviac úmrtí

Muchotrávka zelená má stále na svedomí najviac smrteľných otráv hubami. Prejavy otravy sa objavujú neskôr, 12 až 24 hodín po požití. V tom čase už je toxín v krvi a sú poškodené obličky a pečeň. Úmrtnosť otrávených ľudí v posledných rokoch síce klesla z 50 % na menej ako 10 %, čo znamená kolísavo od 2 do 10 úmrtí ročne, ale aj tak je to zbytočná smrť.

Ako sa prejavuje otrava hubami

Ak zjete jedlé huby, ktoré boli nesprávne spracované, otrava sa môže prejaviť už po pol hodine. Pocity nevoľnosti, podráždenie a bolesť žalúdka, napínanie na vracanie, vracanie a prípadne hnačka vám hneď napovedia, že niečo nie je v poriadku. Otrava hubami sa obvykle prejaví u všetkých členov domácnosti, ktorí huby jedli. Ak ste si istí, že huby boli jedlé a prejavia sa u vás tieto príznaky, stačí nasadiť diétu na 2-3 hodiny a nebrániť vracaniu. V prípade jedovatých húb sa prakticky tie isté príznaky objavia 2-3 hodiny po konzumácii. Ani v tomto prípade nemáte čo urobiť, len okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Vezmite so sebou vzorku jedla, ktoré ste konzumovali, prípadne aspoň zvratky, aby sa testmi dalo určiť, o akú hubu ide. „Je lepšie ísť na pohotovosť alebo urgentný príjem v nemocnici, pretože záchranár u vás doma vám nemá veľmi ako pomôcť,“ radí Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža.

Aj jedlé môžu byť nebezpečné

Nesmú sa zapariť

neskladujte huby v mikroténových vreckách, vhodné sú papierové vrecká alebo prútený košík

Môžu obsahovať ortuť

nezbierajte huby na miestach, o ktorých viete, že sa tam vyskytujú ťažké kovy

Musia sa dobre tepelne spracovať

huby musia byť vystavené teplote nad 100 °C aspoň 20 minút, tie tuhšie potrebujú viac času

