Zo zábavy vo Svidníku bola dráma: Pri varení pirohov sa strhla bitka!

Podujatie, ktoré malo tvoriť jeden z pilierov kultúry tohtoročného leta vo Svidníku, poznamenal incident.

Počas víkendovej súťaže vo varení pirohov v skanzene musela zasahovať polícia. Dôvodom mala byť pomerne kuriózna šarvátka bratrancov. Jeden z nich pritom pracuje ako správca skanzenu a druhý slúži v areáli ako SBS-kár.

Mužov zákona privolal dlhoročný zamestnanec, ktorý sa o skanzen staral, Marián Kurilec (57).Dva útoky na hlavu som vykryl, ale udrel ma do hrudníka a stočil mi ruky za chrbát. Mám na to lekárske potvrdenie a podal som aj trestné oznámenie,” vraví M. Kurilec.

Napadnúť ho mal podľa jeho slov bratranec Ľudovít Kurilec. Ten to však rezolútne popiera. „Vymyslel si to. Nikoho som nenapadol. Policajti mi dali aj dvakrát fúkať. Ten pán robil dlhé roky strážcu skanzena. Teraz si múzeum objednalo SBS, tak mi to zazlieva. Ale ja za to nemôžem,“ konštatoval Ľ. Kurilec. Prípadom sa zaoberá aj polícia ako priestupkom proti občianskemu spolunažívaniu.