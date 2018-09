Jágr hrá aj napriek zraneniu: Zahviezdil v klipe!

Je to skrátka talent.

Jaromír Jágr (46) má bezpochyby obrovský hokejový talent. Ako sa však blíži koniec jeho športovej kariéry, začína Jarda oslňovať aj inak. V Klade sa okrem hernej činnosti venuje aj manažérskym pozíciám, kedže je zároveň aj jeho majiteľom. V letnej príprave sa zranil a tak si úvodný zápas 2. českej ligy vychutnal na striedačke, kde hráčom rozdával pokyny.

„Všetci si želáme, aby začal hrať čo najskôr, pretože tak nám pomôže ešte viac. V príprave až do zranenia bol na tom výborne a bol opäť rozdielovým hráčom," vyjadril sa jeho spoluhráč Petr Vampola.

Jarda však dokazuje, že je aj dobrý herec. To predviedol vo videoklipe kapely The Furnitures. Hudobníci z Kladna oslovili Jágra s ponukou a on sa nemusel dlho rozhodovať. Jedná sa totižto o pieseň o samotnom hokejistovi. Pozrite si, ako zvládol natáčanie klipu "Džegr"