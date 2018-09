Hrad Šomoška je medzi turistami obľúbený: Prekvapí vás, akí návštevníci sa tam dotrepali!

Približne 25.000 až 27.000 platiacich turistov navštívi ročne hrad Šomoška pri obci Šiatorská Bukovinka na juhu okresu Lučenec.

O návštevnosti tejto pamiatky TASR informoval starosta obce Juraj Badinka, podľa ktorého je celkový počet návštevníkov ešte vyšší, nakoľko ľudia na hrad chodia aj v zimnom období, keď už samospráva nevyberá vstupné.

Je ich aj vtedy dosť, hoci niekedy sú na hrade a cestou k nemu zľadovatené chodníky. Keď sa však zvyknem v zime prejsť na hrad, prakticky vždy niekoho stretnem, poznamenal starosta s tým, že najviac návštevníkov prichádza zo Slovenska a Maďarska. Na Šomoške však zaznamenali aj exotickejších turistov. Boli tu napríklad návštevníci z Nového Zélandu, USA či Izraela. Bežne chodia ešte Poliaci či Česi, konkretizoval Badinka.

Hrad mala obec pôvodne v prenájme, pred štyrmi rokmi ho však odkúpila od štátu do svojho vlastníctva za 10.000 eur. Podľa starostu bola ale aj táto suma pre malú dedinu so zhruba 300 obyvateľmi záťažou. Šetrili sme, asi dva roky sme neinvestovali väčšie prostriedky do obnovy a opráv, podotkol s tým, že vďaka takýmto opatreniam sa im potrebné prostriedky napokon podarilo zhromaždiť.

Na Šomošku vedie zo záchytného parkoviska 1,6 kilometra dlhý náučný chodník s ôsmimi zastávkami. Pod hradným areálom sa nachádza takzvaný Kamenný vodopád, tvorený stuhnutými čadičovými stĺpmi a neďaleko je situované aj Kamenné more veľká kamenná plocha vytvorená zo zvetraného čadiča. V blízkosti Šomošky je tiež bývalý kameňolom Mačacia s vyhliadkovou vežou a zvyškami baníckej osady.

Hrad Šomoška pochádza z konca 13., prípadne začiatku 14. storočia. Medzi jeho vlastníkov patril Matúš Čák Trenčiansky, v 16. storočí bol jednou z protitureckých pevností. Osmanským vojskám sa však neubránil a v ich moci zostal 23 rokov. Osudným sa mu nakoniec stali stavovské nepokoje. Po porážke povstania Františka II. Rákocziho ho cisárske vojská sčasti zbúrali a odvtedy chátral. V 70. rokoch minulého storočia bol čiastočne zrekonštruovaný a konzervovaný.