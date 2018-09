Nick z Backstreet Boys v slzách: Manželka opäť potratila, bola už v 6. mesiaci!

Spevák Nick Carter je veľmi zarmútený. Jeho manželka Lauren Kitt už druhýkrát potratila dieťa, tentokrát bola už v šiestom mesiaci tehotenstva.

Dvojica sa snaží splodiť potomka, ktorý by bol súrodencom ich dvojročného synčeka Odina. Len chvíľu sa pritom manželia Carterovci radovali z toho, že budú mať dievčatko. ,,Boh nám dopraj mier v tomto čase. Naozaj som sa tešil na to, že sa s ňou za tri mesiace stretnem, mám zlomené srdce," napísal nešťastný Nick na Twitteri.

Tridsaťosemročný Carter sa dozvedel smutnú správu len pár hodín pred svojím koncertom v Lime, ktorý chcel na vlastné náklady zrušiť. Usporiadatelia mu to ale vyhovorili. ,,Nemyslím si, že budem schopný koncertovať dnes v noci. Je mi to ľúto, Lima," napísal Nick na sociálnej sieti.



Nakoniec ale predsa len kývol a v Lime vystúpil. ,,Bola to Odinova sestrička... Bude to ťažké, ale z lásky k fanúšikom tu v Lime budem dnes v noci koncertovať," napísal Cater pár hodín pred vystúpením. Lauren Kitt mala veľké problémy už s prvým tehotenstvom a musela väčšinu času preležať.