Žene sa podarilo schudnúť desiatky kíl, potom sa na diéty vykašľala: Jej odkaz sa stal hitom

Takáto premena tu ešte nebola! Žena zverejnila fotografie pred premenou a po nej, no vôbec nie v duchu, v akom si predstavujete.

"Je ťažké pozerať sa na fotky, na ktorých ste chudšie? Zo začiatku áno," začína svoj príspevok na Instagrame Kate, ktorá prešla premenou, aká sa len tak nevidí.

Kate sa podarilo schudnúť zo 120 kg na 65 kg, no teraz sa jej váha nachádza niekde medzi týmito dvoma extrémami. "Mala som problém uprednostniť svoje šťastie pred estetikou. No čím viac som sa sústredila na to, ako sa cítim a nie na to, ako vyzerám, tým lepšie som znášala pohľad na fotky, keď som bola štíhlejšia. Musela som akceptovať, že je prirodzené nabrať na váhe po rokoch obmedzení, odriekania si či tréningov. Je jasné, že telo sa zmení...

Neustále som bojovala so sebou, aby som bola chudšia. To bolo hlavné, na čom som sa sústredila. Keď som zverejňovala fotky mojej top postavy, vo vnútri som nebola šťastná a necítila som sebalásku. Bola to len obava z toho, že sklamem ľudí, ak budem vyzerať inak. Postupne ma tento spôsob života začal deptať.

Ženy, píšem toto, aby som vám povedala, že sebaláska nie je vždy jednoduchá záležitosť, hlavne keď porovnávate seba s "krajším". Ale stojí to za to, keď prijmete to, aké ste. Keď niekomu prejavíte lásku, súcitíte s ním a zameriavate sa na niečo, na čom naozaj záleží, až to vám dokáže zmeniť život. Je jedno, čo hovorí spoločnosť, okolie, je v poriadku, ak ste v poriadku s tým, ako vyzeráte hlavne vy," napísala Kate, ktorej príspevok získal tisíce lajkov.