Sledujte NAŽIVO: Správa o stave Únie 2018

V stredu 12. septembra 2018 o 9.00 predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker prednesie v hlavnej rokovacej sále Európskeho parlamentu svoju tohtoročnú správu o stave Únie.

SLEDUJTE PREJAV NAŽIVO

V minuloročnom prejave predseda Európskej komisie načrtol svoju predstavu o tom, ako by sa mohla Európska únia vyvíjať do roku 2025. Sprevádzali ho konkrétne iniciatívy v oblasti obchodu, preverovania investícií, kybernetickej bezpečnosti, priemyslu a údajov. Tohtoročný prejav sa bude niesť v znamení budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu a prebiehajúcej diskusie o budúcnosti Európskej únie s 27 členmi. Aj tento prejav budú sprevádzať nové návrhy, vďaka ktorým slová nájdu okamžité vyjadrenie v činoch.

Po prejave Jeana-Clauda Junckera bude nasledovať rozprava v pléne Európskeho parlamentu.

Viac informácií o európskych témach nájdete na www.europa.sk.