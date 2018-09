Rusko začalo najväčšie vojenské cvičenie od skončenia studenej vojny: Zúčastní sa ho 300-tisíc vojakov

V Rusku sa v utorok začalo vojenské cvičenie Vostok-2018, najrozsiahlejšie od skončenia studenej vojny.

Na týždňovom výcviku sa zúčastní viac než 300-tisíc vojakov vrátane síl zo susednej Číny a Mongolska. Podľa ruského ministerstva obrany ide o najväčšie vojenské cvičenie od roku 1981, informuje agentúra TASS.

Manévre, ktoré sa konajú na Sibíri, Severoatlantická aliancia už skoršie odsúdila s tým, že ide o skúšku na "rozsiahly konflikt". Očakáva sa, že na cvičenie zavíta aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý momentálne vo Vladivostoku hostí Východné ekonomické fórum (VEF), kde je jedným z prominentných hostí i čínsky prezident Si Ťin-pching.

Cvičenie sa koná v čase eskalujúceho napätia medzi Moskvou a Západom ohľadom obvinení z ruského zasahovania do západných záležitostí, ako aj v čase prebiehajúcich vojenských konfliktov na Ukrajine a v Sýrii. Do pohotovosti bude uvedených 36-tisíc vojenských vozidiel, 1000 lietadiel a 80 vojnových lodí. Ruská armáda zaradí do výcviku i svoje najnovšie balistické strely krátkeho doletu Iskander schopné niesť jadrové hlavice, tanky T-80 a T-90, ako aj stíhačky Su-34 a Su-35. Ruská flotila nasadí niekoľko fregát vybavených riadenými strelami Kalibr.

Naposledy sa na Sibíri konalo vojenské cvičenie Vostok-2014, pričom sa na ňom v porovnaní s aktuálnymi manévrami zúčastnila iba približne polovica vojakov. Rusko v súčinnosti s Bieloruskom vlani uskutočnilo sériu vojenských cvičení vo svojich západných regiónoch, na ktorých sa zúčastnilo takmer 13.000 vojakov, pripomína agentúra DPA.

Tieto západné manévre znepokojili NATO, podľa ktorého si tým Rusko mohlo pripravovať stratégiu na inváziu do pobaltských štátov Estónsko, Lotyšsko a Litva, všetko členov Aliancie. Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov v auguste vyhlásil, že obranné kapacity Ruska sú "oprávnené, potrebné a nemajú alternatívu".