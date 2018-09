Dominika Richterová zo Susedov sa zmenila na nepoznanie: Kde je tá krásna blondínka?!

Sexi domová dôverníčka z markizáckeho sitkomu Susedia si počas leta odskočila nakrúcať novú sériu jojkárskeho komediálneho seriálu Prázdniny. Herečka Dominika Richterová (26) vďaka tomu prvýkrát držala v rukách udicu, a zároveň mala možnosť vrátiť sa do detstva medzi husi, kačky a sliepky.

Dominika dostala v Prázdninách úlohu študentky Katky, ktorá sa počas prázdnin vracia do rodných Vrboviec, kde na salaši pomáha otcovi. Šikovné dievča do voza aj do koča nemá problém urobiť vlastnými rukami syr alebo si dať gumáky namiesto lodičiek. Má s ňou herečka niečo spoločné? „Myslím si, že som ten typ, ktorý nemá problém pomôcť v záhradke či doma. Nedokážem si predstaviť, že by ku mne chodila upratovačka, niekto by mi pral a žehlil,“ zamýšľa sa herečka, ktorá je vraj šťastná, keď si všetko môže urobiť podľa seba.

„Tak, aby som sa cítila dobre. A, samozrejme, zvládam aj množstvo tých mužských prác,“ dodáva s úsmevom Dominika, pre ktorú bolo nakrúcanie Prázdnin na myjavských kopaniciach takým malým návratom do detstva. „Vyrastala som na dedine a pri nakrúcaní som sa cítila tak trochu ako u babky, ktorá mala vždy veľa húsok, kačičiek a sliepočiek. Ako malé sme sa s nimi hrávali, dokonca sme ich mávali vnútri a starali sa o ne. Často mi starká dala vedro so zrnom, aby som im ho hodila a toto budem ako Katka robiť tiež, takže stotožniť sa s ňou nebol žiadny problém. Vôňa sena mi rozochvela srdiečko.“