Miro Šmajda sa po SuperStar stratil zo Slovenska: Prečo sa teraz rozhodol vrátiť?

Speváka Mira Šmajdu (29) si všetci pamätajú s jeho typickým strapatým účesom z prvej série Česko Slovenskej SuperStar. Teraz už krátkovlasý rocker žije v Prahe, kam sa presťahoval a na Slovensku sa po ňom akoby zľahla zem.

To sa však nedávno zmenilo, pretože účinkuje v šou Tvoja tvár znie povedome. Nám porozprával o tom, ako samu darí, či má priateľku a čo zažil v Thajsku.

Je to už takmer 10 rokov, čo Česko Slovenská SuperStar 2009 odštartovala vašu kariéru. Ako si na to s odstupom času spomínate?

Veľmi dobre. Bolo to niečo nové, veľa nových skúseností, spoznal som veľa skvelých ľudí. Vidím to aj teraz, že po takom dlhom čase, aj keď som odišiel do Česka, tak tie známosti a priateľstvá nevyprchali a je to, ako keby to bolo včera. Bol to pre mňa v prvom rade veľký posun, pretože si myslím, že keby som vtedy nešiel do SuperStar a ostal by som zavretý s kapelou v garáži v Košiciach, tak tá cesta by bola veľmi ťažká. Bohvie, či by som sa nevenoval úplne niečomu inému ako muzike.

Žijete v Prahe a na Slovensku o vás nebolo počuť. Chcelo sa vám vrátiť znovu do mediálneho kolotoča?

To, že som v Prahe, vzniklo prirodzene. Hneď po SuperStar som začal hrávať 90 % koncertov v Česku. Po roku a pol, čo som býval v Bratislave, som sa jeden pekný večer, keď som sa vracal z koncertu z Plzne, zamyslel, prečo som na Slovensku, keď hrám hlavne v Česku. Postupne som teda vymenil kapelu a manažment a usadil som sa tam. Som rockový interpret a Česko viac praje rockerom, tá kultúra je tam rozšírenejšia. Teším sa však, že som sa vrátil, je to pre mňa trošku nostalgia, spomienky, príjemná zmena porokoch.

Prečo ste prijali ponuku byť v šou Tvoja tvár znie povedome? Predsa len budete musieť niekedy zo seba urobiť šaša, prezliecť sa do ženských kostýmov...

Bolo pre mňa dôležité to, že ma tam chcel režisér projektu Pepe Majeský. Cítil som z jeho strany také nadšenie, že to bude dobré a že stojí o to, aby som tam bol. A hlavne aj výzva, ktorá dovoľuje človeku ukázať sa v inom svetle. Nie je to len o tom speve, musíte sa prevteliť do iného človeka, do ženy, do niekoho silnejšieho, do černocha, zmeniť úplne hlas.