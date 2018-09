Vandali v Bratislave sa už nezastavia pred ničím: Sú bezpečnostné kamery len naoko?

Necítime sa bezpečne! Zničená socha napoleonského vojaka, poškodené bicykle z bikesharingu, ale aj závažnejšie trestné činy - dve brutálne bitky, ktoré sa skončili smrťou.

Toto všetko sa, paradoxne, odohralo priamo pod „dohľadom“ bezpečnostných kamier. Nový Čas sa zaujímal, načo teda vlastne v meste sú a prečo ich mestská polícia nevyužije v boji proti zločinu.

Podľa informácií mesta je v centre Bratislavy 42 funkčných bezpečnostných kamier. Ale vandalov a bitkárov to zväčša nezastaví. Dokazujú to nielen udalosti z víkendu, keď zničili sochu napoleonského vojaka aj zdieľané bicykle. Zaujímalo nás, prečo polícia nezasiahla, keď kamery nonstop monitorujú situáciu v kľúčových lokalitách. A tiež prečo nezverejnila zábery z kamier v médiách.

Na túto otázku sme odpoveď nedostali, dozvedeli sme sa len, že „nemôžeme byť v jednom momente na viacerých miestach naraz. Občania, ktorí sú svedkami protiprávneho konania, by ho preto mali hneď hlásiť na telefónnych číslach 159 alebo 158,“ povedala hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Tatiana Kurucová.

Záznamy z bezpečnostných kamier využíva Mestská polícia v Prievidzi a vo Zvolene, ktorá v médiách často zverejňuje zábery vandalov či vyčíňajúcich opilcov. Podobne to robí aj polícia SR na svojej facebookovej stránke. „Polícia sa v prípade, že si to vyšetrovanie vyžaduje, obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení osôb štandardne aj prostredníctvom kamerových záberov. Vždy to však závisí od konkrétneho prípadu,“ potvrdila hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Baloghová. Ako dodala, verejnosť žiadajú o pomoc len vtedy, keď nevedia odhaliť páchateľa sami alebo potrebujú dôležité svedectvo.

Podľa bezpečnostného analytika Jaroslava Naďa verejnosť by mohla pomôcť pri vyšetrovaní trestného činu vandalizmu, pokiaľ by videli zábery na konkrétnych ľudí, ktorí to zrealizovali. Takže áno, pokiaľ by to bolo uvoľnené do médií, tak by to určite pomohlo,“ povedal. Dodal však, že polícia alebo vlastníci kamier môžu naraziť na zákon o ochrane osobných údajov, prípadne iný zákon. „Potom treba legislatívu zmeniť, lebo takto sa nevieme pohnúť ďalej,“ uzavrel Naď.

Kamerový systém v meste

v Bratislave je celkovo 182 funkčných bezpečnostných kamier

v Starom Meste je 42 kamier

dĺžka uschovania záznamu je minimálne 10 dní

obraz zo všetkých kamier integrovaných do systému sa nahráva na úložisko

Veríte, že kamery naozaj fungujú?

Lenka (35), administratívna pracovníčka

Kamery majú svoj zmysel a mali by fungovať, ale očividne asi nefungujú. Veď tu zabili aj mladého filipínskeho chlapca a bolo to každému jedno. Neviem, kde je problém.

Simona (17), študentka

Myslím si, že v rámci Bratislavy nie je kamerový systém vôbec funkčný. Ak by bol, tak by sa určite nestala takáto situácia ako so sochou napoleonského vojaka.