Čitateľ pristihol manželov Feldekovcov tak, ako by ste nečakali: V autobuse bez lístka!

Vozia sa zadarmo! Manželia Oľga (75) a Ľubomír (81) Feldekovci sa nedávno objavili v bratislavskej doprave, kde ich prítomnosť neušla pozornému oku nášho čitateľa.

Prezradil, že manželia sa viezli v trolejbuse zadarmo a podľa všetkého sa dali uniesť aj spomienkami. Pripomenuli si časy, keď zamladi cestovali bez lístkov? Feldekovci sa nedávno zviezli v mestskej hromadnej doprave a podľa informácií, ktoré nám zaslal čitateľ do redakcie aj s fotkami, cestovali bez lístkov a načierno.

Nový Čas sa teda obrátil na samotnú Oľgu, ktorá nám vysvetlila, ako to v skutočnosti bolo. „Išli sme s manželom trolejbusom. Chodíme bez lístka, pretože máme preukazy, ktoré nás na to oprávňujú, je to v rámci zákona,“ zasmiala sa Feldeková, ktorá v sebe nezaprela glosátorskú dušu.

Keď totiž prišla reč na jej cesty v minulosti, zaspomínala si na svoje mladé časy s humorom sebe vlastným. „Ani v mladosti som nejazdila bez lístka. Aj keď to bolo v čase, keď boli električky otvorené a dalo sa vyskočiť, nedovolila som si to,“ uzavrela s úsmevom.