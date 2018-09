Osud historického domu v centre Bratislavy je spečatený: Strašidelnú vilu začali konečne opravovať

Kedysi nádherná stavba je na spadnutie. Novobarokový bytový dom na Šulekovej č. 3 už roky chátra. Hoci ide o jednu z najkrajších a najzaujímavejších stavieb v Starom Meste, národnú kultúrnu pamiatku, zdalo sa, že jej osud je spečatený. Najnovšie to však vyzerá, že sa vile konečne blýska na lepšie časy.

Dom na Šulekovej č. 3 je obľúbeným cieľom Bratislavčanov, zahraničných turistov, ale aj lovcov duchov. Sčasti preto, že ide o nádhernú historickú budovu, a sčasti preto, že v nej vraj straší. Vila totiž stojí len pár metrov od cintorína pri Kozej bráne. V skutočnosti v dome už roky nikto nebýva, len občas tam prespia bezdomovci, ktorí sa do nej vlámu. Novobaroková budova z roku 1910 nenávratne chátra, a to napriek tomu, že ju v decembri 1980 vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Podľa susedov je len otázkou času, kedy sa časť budovy zrúti na chodník alebo cestu. Hrozí to napríklad pri jednom z komínov, ktorý sa nebezpečne nakláňa.

O minulosti domu sa toho veľa nevie. Postaviť ho dala židovská rodina Fleischmanovcov, ktorá pred 2. svetovou vojnou utiekla do Austrálie. Po roku 1989 vilu v reštitúcii získal bývalý správca. Odvtedy mala viacerých majiteľov. Naposledy ju v roku 2005 kúpila spoločnosť Resident, a. s. Väčšina predchádzajúcich obyvateľov v nej už v tom čase nežila. V dome bolo osem bytov, istý čas v ňom býval aj herec Juraj Mokrý, bývalý partner Diany Mórovej.

Predposlední nájomníci ho opustili v roku 2009. Jediný, kto tam má ešte trvalú adresu, je Tadeus Patlevič (46), zakladateľ OZ Právo na bývanie. Vo vile žil od narodenia, dnes si tam už netrúfne ani prespať. „Nespočetnekrát ma vykradli a stále sa to opakuje. Policajti krútia hlavou, že im to ešte chodím ohlasovať,” vraví Patlevič a pokračuje: „Všetko je tam zničené. Zmizli mosadzné kľučky, ale aj pedále zo vzácneho klavíra. Všade je len špina a výkaly.” Pohľad na jeho byt je zúfalý. Na zemi sú rozhádzané zničené veci, ktoré lupiči nevládali alebo nechceli odniesť. Napriek dezolátnemu stavu stále vidieť, že kedysi to boli nádherné priestory.

Potrebujú všetky povolenia

Vyzerá to tak, že vile sa konečne blýska na lepšie časy. Od predsedníčky predstavenstva Resident, a. s., Zuzany Hempfingerovej sme sa dozvedeli, že dom už konečne začali opravovať. Potvrdzuje to aj kopa haraburdia, ktorá sa od minulej nedele hromadí pred vchodom. „Najskôr ho musíme vyčistiť od toho, čo tam zostalo po nezvaných návštevníkoch,“ hovorí Hempfingerová.

Potom bude podľa nej nasledovať inventarizácia priestoru v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom. Sľubuje, že. „Neplánujeme žiadne nadstavby ani prístavby, to ani nemáme dovolené,“ dodala Hempfingerová. Ďalšie práce na dome by sa mali začať čoskoro, podmienkou je, aby mala spoločnosť v rukách všetky potrebné povolenia.

