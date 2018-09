Na USA sa valí silný hurikán, ľudí varujú pred katastrofou: To však nie je zďaleka všetko!

K východnému pobrežiu Spojených štátov sa blíži hurikán Florence, ktorý v pondelok zosilnel na štvrtý z piatich stupňov na Saffirovo-Simpsonovej stupnici.

Počas tohto týždňa by živel mohol mať katastrofálne následky a napáchať veľké škody v širokom páse na východe USA. V oblasti už boli nariadené prvé evakuácie, informovala agentúra AFP.

Američanov v pondelok ale znepokojil aj ďalší hurikán, ktorý bol pomenovaný Isaac a ktorý podľa meteorológov naberá silu v centrálnej časti Atlantiku a mieri západným smerom. Prvé prejavy hurikánu Florence už zasiahli Bermudy a niektoré časti atlantického pobrežia USA. Na kontinent by mal hurikán sprevádzaný vetrom o rýchlosti až 195 kilometrov za hodinu doraziť počas tohto týždňa. Stav ohrozenia už počas víkendu vyhlásili štáty Severná Karolína, Južná Karolína a Virgínia. Úrady Severnej Karolíny už medzitým nariadili prvý evakuácie pre obyvateľov ostrova Hatteras. Od utorka majú byť evakuovaní ľudia z ďalších častí pobrežnej turistickej oblasti Outer Banks.

Podľa Národného centra pre hurikány (NHC) so Florence posúva rýchlosťou 20 kilometrov za hodinu a v utorok by mal vstúpiť medzi Bahamy a Bermudy. Kde americké pobrežie zasiahne, nie je zatiaľ jasné. Podľa NHC sa dostane k pevnine vo štvrtok niekde medzi Floridou a Severnej Karolínou. "Predpokladáme, že Florence ešte zosilnie a že do štvrtka z neho bude veľký a mimoriadne nebezpečný hurikán," uvádza NHC. Obyvatelia tejto oblasti Spojených štátov boli v pondelok varovaní, aby sa pripravili na najhoršie. Živel podľa NHC môže spôsobiť ničivé záplavy a silný vietor môže poničiť obydlia a infraštruktúru. Guvernéri pobrežných štátov vyhlásili stav ohrozenia, ľudia dokupujú zásoby a pripravujú si únikové cesty. Mnohé školy prerušili vyučovanie.

Američanov v pondelok ale znepokojil aj ďalší hurikán, ktorý dostal meno Isaac. Podľa meteorológov naberá silu v centrálnej časti Atlantiku a mieri západným smerom. Isaac sa stal piatym hurikánom, ktorý v tohtoročnej sezóne dostal meno. V stredu večer alebo vo štvrtok sa má prehnať nad karibskou oblasťou. Rýchlosť vetra sa v ňom zatiaľ pohybuje okolo 120 kilometrov za hodinu. Ďaleko od pobrežia vyčíňa ešte hurikán Helene, ktorý v pondelok ráno sprevádzal vietor s rýchlosťou 165 kilometrov za hodinu. Aj tento živel má do utorkového večera ešte zosilniť, pričom má zase postupne slabnúť.