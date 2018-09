Krajčiová sa stala druhý raz mamou: Pred pôrodom ešte prijala pracovnú ponuku

Narodil sa jej Kryštofko! Herečka Helena Krajčiová (43) prežíva jedno z najkrajších období vo svojom živote, keď sa z nej stala dvojnásobná mamička. Obľúbená ryšavka porodila v sobotu synčeka a spoločnou fotografiou so svojím pokladom sa pochválila aj na sociálnej sieti.

Helena Krajčiová, ktorú diváci môžu aktuálne vidieť na obrazovkách TV JOJ v seriáli Ministri, má obrovský dôvod na radosť. Obľúbená umelkyňa totiž priviedla v sobotu na svet svoje druhé dieťatko. Známej ryšavke s charizmatickým hlasom sa narodil túžobne očakávaný synček, ktorý dostal étericky znejúce meno Kryštof.

Spolu s partnerom, hudobníkom Martinom Hasákom, sa tak môžu tešiť z ďalšieho prírastku. Dvojica už má doma štvorročnú dcérku Aniku, o ktorú sa obetavo stará. Prvú fotku svojho chlapčeka pritom Helena zverejnila na svojom internetovom profile a bolo jasné, že si svoje „mamičkovanie“ dosýtosti užíva.

„Cítim sa pekne. Spokojne. Som šťastná, že Kryštof je zdravý a som veľmi vďačná za jeho pôrod. Veľmi som si želala rodiť ´normálne´ a za to, že sa to podarilo, vďačím pani doktorke Oťapkovej," povedala Novému Času mamička, pre ktorú sú jej deti všetkým.

„Pri Anike som mala mimo práce celý svoj čas pre seba. Bolo to vlastne veľmi pohodlné. Teraz je to krajšie v tom, že sa tešíme na bábätko traja. Je menej pokoja a pohodlia, ale viac veselosti,“ priznala pred pôrodom Helena, ktorá pred príchodom svojho druhého pokladu prijala ešte ponuku nahrať komentáre do markizáckej šou Zámena manželiek. Jej hlas však momentálne patrí už len novorodeniatku, ktorému ním môže spievať uspávanky a rozprávať detské rozprávky.