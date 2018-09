Rekonštrukcia Múzea SNP za 13,5 milióna €: Tanky a transportéry vystavia v podzemí

Chce to prerábku! Múzeum SNP v Banskej Bystrici potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. Jej súčasťou by bolo nielen vybudovanie novej modernej expozície v prvom nadzemnom podlaží, ale aj technicky náročnej podzemnej expozície, do ktorej by sa presťahoval skanzen ťažkej bojovej techniky.

V súčasnosti je v parku pri múzeu a poškodzujú ju poveternostné vplyvy. Všetko by malo stáť približne 13,5 milióna eur. Podľa riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva sú tanky, obrnené vozidlá, húfnice, lietadlo LI-2 a ďalšie zbrane česko-slovenskej, nemeckej a sovietskej výroby vo vážnom ohrození. Otvoriť galériu Súčasťou technicky náročnej prerábky by malo byť aj vybudovanie kupoly. Zdroj: kil Aj keď sa o ne pravidelne starajú a robia údržbu, nestačí to a rozožiera ich hrdza. „Ak sa nebudeme tejto otázke vážne venovať a štát nenájde prostriedky, aby tieto exponáty dokázal ochrániť, o dvadsať rokov môžeme prísť s metlami a už iba pozametať hrdzu,“ povedal Stanislav Mičev s tým, že ďalším problémom je aj vandalizmus. V minulosti napríklad vandali nastriekali na sovietsky tank ružové srdiečka. Prerábka by mala stáť približne 13,5 milióna €. „Do prípravných prác spojených s plánovanou veľkou rekonštrukciou sme vložili z vlastných zdrojov okolo 80- až 90-tisíc eur, teraz je na ťahu štát,“ dodal. Ťažká technika Súčasťou múzea je aj skanzen ťažkej bojovej techniky v priľahlom parkovom areáli. Je v ňom napr. aj česko-slovenský ľahký tank vzor 38 (LT-38), česko-slovenská poľná húfnica, vzor 14/19, ktorá ako základný delostrelecký palebný prostriedok zasahovala do bojov na všetkých úsekoch povstaleckého frontu. Otvoriť galériu Ťažká technika. Zdroj: muzeum snp Sovietska ťažká bojová technika je zastúpená aj stredným tankom, protitankovým kanónom, divíznym kanónom či húfnicami. V areáli je aj sovietske dopravné a bombardovacie lietadlo Li-2 sovietskeho diaľkového letectva. Z nemeckej ťažkej techniky je v skanzene vystavený aj stredný tank Pz. Kpfw. IV Ausf. J, nemecké útočné delo či pechotný voz.V areáli je aj sovietske dopravné a bombardovacie lietadlo Li-2 sovietskeho diaľkového letectva.