Párik predáva exkluzívnu vilu s bazénom za 11 eur: Stačí urobiť jedinú vec a môže byť vaša!

Pár z Yorkshiru v Anglicku sa s predajom domu teda ani trochu nehrá. Alebo predsa len?

Keď sa niekto snaží predať dom, väčšinou robí všetko preto, aby zapôsobil. Asi nikto si z toho neurobí zábavu v podobe tomboly ako tento párik, ktorý si povedal, že svoj dom predá za symbolických 10 libier (približne 11 eur).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

To však nie je všetko. Ich dom má bazén, vírivku a okolo nádhernú scenériu. Kto by ho nekúpil? No Robert a Avril, majitelia domu, sa rozhodli 10 % zo získaných peňazí darovať na výskum rakoviny, keďže Avril v súčasnosti jednu prekonala.

Pár kúpil dom v roku 1977 a udržiavali ho viac ako 40 rokov. Podľa Ladbible majú na dom nádherné spomienky, hlavne na výchovu detí, no pár si uvedomil, že jeho udržiavanie je už na nich proste priveľa. Keď pred tromi rokmi umrela ich dcéra Rachel, uvedomili si, že chcú ísť dopredu a spomienky nechať za sebou.

Dom ponúka veľké množstvo priestoru, je obklopený kopcami a nádhernou scenériou. Jeho súčasťou je vyhrievaný bazén, vírivka a množstvo ďalších vecí. Do tomboly sa môžu zapojiť ľudia nad 18 rokov a môžu si kúpiť maximálne 10 000 lístkov na osobu. Celkovo ich je 60 000, čo znamená, že keď sa predajú všetky, pár bude mať k dispozícii približne 670 000 eur. Súťaž prebieha od 3. augusta 2018 do 2. januára 2019.