Hviezda Pomády Olivia Newton-John zvádza ťažký boj: Rakovina!

Olivia Newton-John (69) úspešne porazila rakovinu prsníka prvý raz v roku 1992.

Minulý rok podľa Wonderwall oznámila, že sa jej rakovina vrátila, tento raz v spodnej časti chrbtice. V najnovšom rozhovore však povedala, že v súčasnosti bojuje už s treťou, pretože sa jej vrátila aj v roku 2013, o ktorej sa vtedy rozhodla na verejnosti nehovoriť. Najprv si myslela, že hrča, ktorú objavila na hrudi, bola z bezpečnostného pásu, pretože v tej dobe mala autonehodu.

"Myslela som len na to, že je to môj život a rozhodla som sa nechať si to pre seba," povedala pre Daily Mail Australia. Štvornásobná víťazka ceny Grammy oslávi 26. septembra 70 rokov. V spravodajskom programe Sunday Night v austrálskej televízii Seven povedala, že lekári jej ešte v roku 2017 opäť našli nádor, ktorý metastázoval do spodnej časti chrbta.

Testy potvrdili, že rakovina sa jej vrátila po 21 rokoch od diagnostikovania. Olivia prehovorila o súčasnom boji s rakovinou, kedy sa snaží skombinovať modernú medicínu, ako je ožarovanie, s prírodnými liečivami. Herečka má za sebou chemoterapiu a zo stravy vylúčila cukor. Využíva aj prírodné metódy liečby a podľa vlastných slov sa jej darí dobre. Na zmiernenie bolesti používa olej z konope získaný z marihuany, ktorú v Kalifornii pestuje jej manžel.

"Stále to skúšam a cítim sa prirodzenejšie. Robí mi to dobre." So svojím druhým manželom Johnom Easterlingom (zakladateľom a prezidentom spoločnosti Amazon Herb Company) žije v Kalifornii na ranči mimo Santa Barbary, kde je pestovanie tejto rastliny na vlastné lekárske účely povolené. Dúfa, že liečba takouto formou bude povolená aj v jej rodnej Austrálii.

"Môj manžel mi robí tinktúry, ktoré mi pomáhajú s bolesťou. Som rada, že žijem v štáte, kde je to legálne. Môj sen je, že v Austrálii bude čoskoro táto forma pomoci k dispozícii tiež. Naozaj to zmierňuje bolesť."

Olivia taktiež povedala, že verí, že opäť porazí túto zákernú chorobu. "Verím, že zvíťazím, je to môj cieľ." Herečka a speváčka si je vedomá aj toho, že sú ľudia, ktorí sú na tom oveľa horšie ako ona. "Som si vedomá toho, že mám isté privilégiá. Žijem na krásnom mieste, s úžasným manželom a mám neuveriteľnú kariéru. Nechcem sa na nič sťažovať."