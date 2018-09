Osud synčeka brutálne zavraždenej Veroniky († 27) sa komplikuje: Šok na nemeckom súde

Obrovský šok na nemeckom súde. Mladá Tonka (25), sestra zavraždenej Veroniky († 27), vycestovala na pojednávanie v Solingene, kde mal súd rozhodnúť o stretávaní so synom zavraždenej Miškom (8).

Zároveň sa malo rozhodnúť aj o jeho zverení do opatery tety. Tonka dúfala, že po dvoch rokoch sa konečne vrátia spolu domov. Nemecké orgány jej miesto toho vyčítali objatia a pusy s milovaným synovcom. Na pojednávanie dokonca nepustili ani nášho konzula!

Tonka opäť vycestovala do Nemecka, no zase bez výsledku. „Nikoho na súde nezaujímalo, či máme pre Miška vytvorené vhodné podmienky. Po súde nám nedovolili ani ďalšie stretnutie, lebo sa rozhodli, že to preňho nie je dobré,“ nechápavo krúti hlavou Tonka Mitaľová (25).

„Zaoberali sa len mojou návštevou Miška začiatkom augusta.Čo bolo na tom zlé? Bola tam pritom jeho opatrovníčka,“ pokračuje zúfalo mladá žena. Zaráža ju, že rodina otca Michaila, obžalovaného z Veronikinej vraždy, sa môže s chlapcom stretávať.

„Mne vraveli, že som ho rozrušila a že utiekol zo skupiny v detskom domove,“ uviedla so slzami na krajíčku. Na posledné pojednávanie sudkyňa nepustila slovenského konzula. Diplomat žiada o písomné zdôvodnenie a zvažuje ďalšie kroky. „Postup nemeckých orgánov je neadekvátny! Mali by voči našej strane konať ústretovejšie,“ hovorí slovenský konzul v Nemecku Ján Nedorost. Ďalšie pojednávanie má byť až v novembri. Tonke nakoniec aspoň povolili ďalšie stretnutie. „Dokedy budem za Miškom chodiť na otočku do Nemecka? Už nevieme, čo máme robiť a na koho sa obrátiť,“ dodáva zúfalo.

Súd rozhoduje pomaly

Andrea Cisárová, riaditeľka centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí

Doteraz neboli upravené pravidelné kontakty tety s maloletým. Súd mal rozhodnúť o tom, aby sa kontakty ustálili. Protistrana namietala a vypracoval sa znalecký posudok. Očakávali sme, že súd bude rozhodovať rýchlejšie. Chlapec vie, že biologická rodina má o neho záujem.