Vajda nešetril chválou na Djokoviča: Slová, ktoré Novaka potešia!

Podľa trénera Mariána Vajdu (53) má jeho zverenec, srbský tenista Novak Djokovič (31) na to, aby v kariére vyhral ešte aj ďalšie turnaje tzv. Veľkej štvorky!

Slovenský tenisový mág to vyhlásil po finálovom triumfe Djokoviča nad Argentínčanom Del Potrom na US Open v New Yorku. Vajda sa k Nolemu vrátil len v apríli a po Wimbledone sa spolu tešili z triumfu aj v New Yorku, celkovo 14. grandslamovým v jeho kariére. Djokovič sa počtom najprestížnejších titulov vyrovnal Američanovi Samprasovi. Na dosah má Španiela Nadala, ktorý uspel sedemnásťkrát. „Teraz môžeme sebavedome povedať, že s takouto fantastickou hrou má na to, aby vyhral ešte pár grandslamov,“ povedal Vajda.

Po trojsetovom víťazstve 6:3, 7:6, 6:3 nad Del Potrom prežíval 53-ročný rodák z Považskej Bystrice obrovské emócie. „Viem, že Novak dokáže veľké veci, je to šampión. Keď sme začínali, mali sme pochybnosti, či dokáže vyhrať grandslam. Po víťazstve na Wimbledone si začal veriť. Pracovali sme na detailoch, Novak je stále schopný sa zlepšovať. Je vyzretejší, má obrovské skúsenosti, a keď sa mu zlepšila herná skúsenosť a fyzická kondícia, bola to len otázka času. Nečakal som, že budeme takto spolupracovať. Dali sme si malé ciele,“ uviedol Vajda a dodal: „Hrá veľmi dobrý tenis, je späť a vyhráva grandslamy. Mal som šťastie, že som bol s ním desať rokov, takže pre mňa nebolo také ťažké naskočiť do procesu.“

14 grandslamových titulov (6x Australian Open, 1x Roland Garros, 4x Wimbledon, 3x US Open)

5 triumfov na Masters

K postu svetovej jednotky