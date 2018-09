Slovensko má v zámorí ďalšie želiezko v ohni: Reprezentant zabojuje o svoj sen v NHL!

Prvý krok mu vyšiel.

Slovenský hokejový útočník Michal Čajkovský (26) po uplynulej sezóne skončil v Avtomobiliste Jekaterinburg a po letnej príprave v Bratislave odletel do zámoria s cieľom preraziť v NHL. Podariť by sa mu to mohlo v klube Carolina Hurricanes.

Robustný obranca nebol v NHL draftovaný, no v nižších zámorských súťažiach strávil v minulosti päť sezón. Bol v kempe tímu Washington Capitals, kde sa spoznal aj s kapitánom Alexandrom Ovečkinom, no miesto v prvom tíme si nevybojoval. Za farmu Hershey Bears v AHL odohral len 13 zápasov a v lete 2015 sa rozhodol pre návrat do Európy. Dobré meno si urobil v Sparte Praha a šancu v reprezentácii mu pravidelne dával vtedajší tréner Slovenska Zdeno Cíger. V priebehu sezóny 2016/2017 odišiel z Prahy do Jekaterinburgu a v KHL strávil aj celý uplynulý ročník, pričom si zahral na ZOH 2018 i MS 2018.

V posledných dňoch trénuje v kanadskom Ontariu s hviezdami, ako sú John Tavares či Jason Spezza, a napokon sa dohodol na skúšobnom kontrakte s klubom Carolina Hurricanes. Počas predsezónneho kempu sa bude snažiť vybojovať si miesto v prvom tíme víťaza Stanleyho pohára z roku 2006.