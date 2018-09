Vyčíňanie detských gangov na Spiši: Dôchodcu zhodili na zem a kopali do neho

Polícia na Spiši vyšetruje lúpež, ktorá sa stala v nedeľu v Krompachoch (okres Spišská Nová Ves). Podozrivé z brutálneho prepadu dôchodcu sú štyri deti vo veku 11 a 12 rokov.

Podľa doterajšieho vyšetrovania jeden z členov detského gangu neďaleko železničnej stanice zozadu kopol dôchodcu (70) do nôh. Muž sa začal sa brániť palicou, ktorou sa podopieral pri chôdzi. Všetky štyri deti potom začali hádzať do dôchodcu kamene. Po chvíli ďalšie z detí koplo dôchodcu do chrbta, starý pán stratil rovnováhu a spadol. Keď ležal na zemi, z vrecka mu ďalší zo štvorlístka vybral peňaženku s 25 eurami a dokladmi.

Podľa predbežnej lekárskej správy dôchodca pri útoku utrpel ľahké zranenia. Vzhľadom na to, že ide o podozrivé maloleté osoby, ktoré pre vek nie sú trestne zodpovedné, vec bude odložená.

V Spišskej Novej Vsi pred týždňom sa obeťou lúpeže stalo dieťa. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre lúpež, podozrivé sú štyri deti. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bude trestné stíhanie pre neprípustnosť veku podozrivých zastavené.

V súvislosti s trestnou činnosťou maloletých osôb bude polícia skúmať prípadnú trestno-právnu zodpovednosť ich rodičov pre podozrenie z ohrozovania mravnej výchovy mládeže - uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.