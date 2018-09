Incident, ktorý sa mohol skončiť tragédiou, má dohru: Talentovaný motocyklista po skrate skončil!

Taliansky motocyklový tím Marinelli Snipers ukončil spoluprácu so svojim jazdcom Romanom Fenatim.

Dôvodom je skrat talianskeho pretekára počas víkendovej Veľkej ceny San Marina v triede Moto2, keď vo vysokej rýchlosti stlačil brzdu svojmu konkurentovi Stefanovi Manzimu. "Náš tím s okamžitou platnosťou skončil kontrakt s Romanom Fenatim pre jeho nešportové a nebezpečné správanie. S veľkou ľútosťou musíme poznamenať, že jeho nezodpovedný čin ohrozil život iného jazdca a nedá sa ničím ospravedlniť," citoval portál idnes.cz stanovisko stajne Marinelli Snipers.

Dvadsaťdvaročný Fenati si svoj skrat uvedomil. "Dúfal som, že keď sa zobudím, tak sa ukáže, že to bol iba zlý sen. Ospravedlňujem sa všetkým. Mám impulzívnu povahu, no určite som mu nechcel ublížiť. Iba som chcel, aby pochopil, že robí nebezpečné veci. Nechcem sa však ospravedlňovať, je mi to ľúto," uviedol podľa agentúry DPA 22-ročný motocyklista.

Obaja pretekári sa dostali počas nedeľňajšej Veľkej ceny do konfliktu, ktorý vyvrcholil Fenatiho skratom, za čo ho vedenie šampionátu suspendovalo na dve nasledujúce VC. Jeho o tri roky mladšieho krajana potrestali stratou šiestich miest na štarte najbližšieho podujatia.