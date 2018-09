Obedmi zadarmo to nekončí: Fico odhalil, čo chce Smer ešte presadiť

Avizované obedy zadarmo pre žiakov, ak sa v praxi osvedčia, budú zavedené aj na stredných školách.

Vláda zároveň zdvojnásobí vianočné príspevky pre dôchodcov a ak bude dobrý ekonomický vývoj, bude tiež tlačiť na to, aby sa minimálna mzda v SR zvyšovala až k úrovni 560 eur. Uviedol to na brífingu predseda strany Smer–SD Robert Fico za účasti predstaviteľov strany Erika Tomáša a Viktora Stromčeka v reakcii na nedeľňajšie (9.9.) vyjadrenia predsedu opozičnej strany SaS Richarda Sulíka. Strana Smer-SD uvažuje podľa Ficových slov tiež nad zavedením autobusov zadarmo, a to na miesta, kde nie je vlakové spojenie.

Sulík v diskusnej relácii televízie TA3 V politike 9. septembra 2018 uviedol, že "dávať voličom niečo zadarmo, to je tá najprimitívnejšia forma kupovania si hlasov". SaS je tak podľa neho za to, aby sa zrušili vlaky zadarmo a aj pripravované obedy zadarmo. "Ak opatrenie obedy zadarmo prebehne podľa našich predstáv, tak pôjdeme aj na stredné školy. Verím, že toto opatrenie bude zavedené v priebehu budúceho roku. Oznamujeme tiež, že zavádzame dvojnásobné zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov a ideme zdvojnásobiť aj počet tzv. áčkových poukazov na liečebné pobyty," oznámil predseda Smeru-SD.

"Pripravujeme sa aj na autobusy. Ak v roku 2019 bude pokračovať dobrý ekonomický vývoj, určite pôjdeme ďalej so zvyšovaním minimálnej mzdy. Teraz ideme na úroveň 520 eur, verím, že v roku 2019 na rok 2020 môže ísť aj na 550 až 560 eur. Tlačme to k 60 % priemerného zárobku v národnom hospodárstve. Chceme pokračovať vo všetkých opatreniach, ktoré sme zaviedli a ktoré zavádzame," doplnil Fico. Napraviť podľa neho treba aj niektoré parametre v zákonoch týkajúcich sa osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

"Ak vo vláde bude Sloboda a Solidarita a ďalšie pravicové strany, tak opatrenia ako vlaky zadarmo, obedy zadarmo či príspevky na lyžiarske zájazdy alebo školy v prírode budú zrušené. Naopak, ak vládnuť bude strana Smer-SD, tak spomínané opatrenia zostanú zachované," poznamenal poslanec Národnej rady SR Erik Tomáš. Obedy zadarmo podľa neho nie sú ani populizmom, ani slovenským výmyslom, ale sú realitou v Českej republike, Fínsku, Švédsku či Estónsku.

Podľa generálneho manažéra strany Smer-SD Viktora Stromčeka vlaky zadarmo nie sú populizmom a osvedčili sa v tom, že vlakmi jednak cestuje viac ľudí a znížila sa aj prevádzková strata železníc. "Nemožno súhlasiť s tým, že je to nesystémové opatrenie," podčiarkol Stromček. Autobusy zadarmo by podľa jeho slov mali fungovať tak, že cestujúci z obcí, kde nie je priamo železnica, budú mať cestovanie autobusom zadarmo k najbližšej vlakovej stanici, odkiaľ budú mať možnosť využiť vlakovú dopravu.