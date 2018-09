Platí najviac a míňa na seba najmenej: Štátna VšZP poráža v kľúčových údajoch súkromné poisťovne

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nedávno zverejnil kľúčové ekonomické ukazovatele, z ktorých jasne vyplýva, ktorá zdravotná poisťovňa (ZP) koľko platí za svojich poistencov.

Fakty, čísla, žiadne emócie. Tá, čo platí za ľudí najviac, vlastne v praxi poskytuje najvyššiu „hodnotu za peniaze“. A zdravie a kvalitná zdravotná starostlivosť patrí bezpochyby k najvzácnejším hodnotám ľudského života.

Všeobecná zdravotná poisťovňa je jednoznačným víťazom, platí za poistencov najviac. V porovnaní s rokom 2016 dokonca výdavky zvýšila, pričom súkromné poisťovne ich priškrtili. V roku 2017 išlo z rozpočtu VšZP na zdravotnú starostlivosť na jedného poistenca až 941 eur, teda o 16 eur viac ako v roku 2016. Zostávajúce dve poisťovne svoje investície do zdravotnej starostlivosti na jedného poistenca vlani znížili. Prvá o šesť eur na 696 eur, druhá o štyri eurá na 576 eur.

A to nie je všetko. O dobrom hospodárení VšZP svedčia aj náklady nesúvisiace so zdravotnou starostlivosťou, kde patria aj celkové prevádzkové náklady. VšZP ako jediná zdravotná poisťovňa dokázala vlani podľa správy ÚDZS ušetriť na svojej správe a prevádzke. Zo zákonom stanoveného limitu výdavkov na prevádzku vyčerpala 91,47 %, čo bolo o 2,21 % menej ako v roku 2016. Zostávajúce dve poisťovne, naopak, investovali do prevádzky viac. Jedna v porovnaní s rokom 2016 až o 7,75 % a druhá o 0,22 % viac.

VšZP ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku nie je založená nato, aby vytvorený zisk vyplácala akcionárom na súkromné účty, ale aby zdravotné odvody ľudí, ktoré povinne musia platiť, boli správne prerozdelené, ostali v systéme zdravotníctva a pacienti tak dostali maximum.

