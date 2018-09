Alagič s Rytmusom sa v spoločnosti ruka v ruke neukazujú, Jasmina povedala narovinu: Toto je dôvod!

V spoločnosti sa Jasmina Alagič s Rytmusom ruka v ruke vlastne neukazujú. Na instagrame však zásobujú priaznivcov zamilovanými a šťastnými fotkami. Nemá Jasmina pocit, že by im to mohlo kariérne uškodiť? Otázkou dní je aj to, či sa schyľuje k svadbe a kedy.