Slováci nemyslia na svoju budúcnosť: Toto sú naše najčastejšie finančné zlozvyky

Životná úroveň Slovákov sa zvyšuje. Dokazuje to nielen rast životnej úrovne a údaje o domácnostiach, ale taktiež pozitívne vyjadrenia samotných Slovákov.

Napriek tomu mnohí tvrdia, že im financie nestačia. Prieskum Nadácie Partners a agentúry Focus, ale aj odborníci na financie však potvrdzujú, že je najvhodnejší čas sa finančne zabezpečiť.

"Životná úroveň Slovákov sa naozaj zvyšuje, čo dokazujú aj porovnania z prieskumov za ostatné roky. Postupne rastú reálne mzdy, úspory v bankách, ale aj spotreba obyvateľov. Okrem iného aj súčasný extrémne vysoký nárast úverov svedčí o tom, že ľudia majú pozitívne očakávania, že sa ich situácia minimálne nezmení a budú schopní aj v najbližších rokoch splácať svoje záväzky vyplývajúce z úverov," povedal v pondelok na stretnutí s novinármi v Bratislave Maroš Ovčarik z Finančného kompasu.

I napriek tomu, že podľa štatistík by sa mali Slováci mať finančne lepšie, tvrdia, že peňazí nemajú nazvyš. Prieskumy poukazujú na hlavnú príčinu, ktorou je nezdravý finančný životný štýl.

"Užívame si súčasnosť a takmer neplánujeme, čo bude o niekoľko rokov. V našich finančných rozhodnutiach a prioritách rozmýšľame skôr krátkodobo ako do ďalekej budúcnosti. Až 53 % respondentov nevidí zmysel v dlhodobom finančnom plánovaní, pretože človek nevie, čo bude o rok či dva a už vôbec nie o desať," vysvetlila finančné prístupy Slovákov, podľa prieskumu agentúry Focus, Monika Remiašová z Nadácie Partners. Podľa neho až 80 % domácností a nezáleží na výške príjmu, míňa zbytočne veľa na bežnú každomesačnú spotrebu. Takmer dve tretiny Slovákov si pravidelne robia radosť drobnými vecami aj popri bežných nákupoch a polovica opýtaných si odkladá nejaké peniaze, iba ak zostanú.

Slováci majú veľký potenciál mať sa lepšie. Poznajú základné princípy ako na to, chcú šetriť a myslieť aj na budúcnosť, robia to však nesprávne. "Radi sa vyhovárame, držíme sa mnohých finančných zlozvykov, neplánujeme a máme slabú disciplínu. Sme schopní šetriť si, ale neodložíme si hneď, ako príde výplata. Myslíme najmä na krátkodobé finančné priority a veľmi málo na svoju budúcnosť. Aj tú vnímame viac ako budúcnosť svojich detí, nie svoju. To, čo nám stanovuje zákon, plníme a tak sa staráme skôr o auto ako o zabezpečenie seba alebo svojho majetku. Nevieme využívať vhodné bankové alebo investičné produkty, a tak za zadlžujeme požičiavaním si na veci, ktoré nevyhnutne nepotrebujeme a namiesto úveru na bývanie si radšej platíme nájom," zdôraznila hlavné dôvody Andrea Straková, odborníčka na financie z Partners Group SK.