Williamsová rozvírila diskusiu: Slová šéfa WTA hovoria za všetko!

Vedenie ženskej tenisovej asociácie WTA sa po kontroverznom finále US Open postavilo na stranu Američanky Sereny Williamsovej.

Šéf WTA Steve Simon apeluje, aby pri trestaní vyjadrených emócií na kurte neuplatňovali empajroví rozhodcovia odlišný meter u mužov a žien. Navrhuje tiež, aby bolo koučovanie povolené na všetkých turnajoch. Williamsová po prehre 2:6, 4:6 vo finále US Open s Japonkou Naomi Osakovou tvrdila, že sa s ňou nezaobchádzalo rovnako ako s mužmi.

Rozhodca Carlos Ramos jej v druhom sete udelil varovanie, trestný fiftín a trestný gem za koučovanie, rozbitú raketu a verbálny útok. "WTA sa domnieva, že by nemali byť v tenise rozdiely medzi ženami a mužmi v tom, ako sa toleruje vyjadrenie emócií. So všetkými by sa malo zaobchádzať rovnako. Nemáme pocit, že to bol včerajší prípad," uviedol Simon.

Za Williamsovú sa postavil aj Srb Novak Djokovič, ktorý vyhral mužský turnaj vo Flushing Meadows. "Podľa môjho názoru rozhodca ovplyvnil vývoj zápasu. Zrejme nebolo nutné trestať Serenu tak prísne. S každým špičkovým tenistom lomcujú emócie, najmä keď bojujeme o grandslamovú trofej," vyhlásil zverenec Mariána Vajdu.