Starenka Helena (84) sa stala obeťou lúpeže na svojom dvore: Podozrivú Vieru (60) zatkli

V Nitrianskom kraji policajti zatkli Vieru (60), podozrivú z lúpežného prepadnutia starenky Heleny (84) na jej dvore.

Starenka Helena V. (84) z obce Pohranice (okres Levice) sa vracala domov z obchodu. Podľa polície na jej dvor vošla žena (60) z tej istej obce. Starenku mala zhodiť na zem a zo zástery sa jej snažila zobrať peňaženku. Dôchodkyňa si pri páde poranila chrbát a ruku. Podozrivá z lúpeže ušla, policajti ju chytili ešte v ten istý deň v Nitre.

Po vypočutí Vieru M. (60) vyšetrovateľ obvinil z lúpeže a porušovania domovej slobody. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jej väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov," uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.

Lúpež starenky Heleny, ktorá býva sama, vyvolala búrlivú diskusiu ľudí v dedine. "Nechápeme, čo to do nej vošlo. Viera má tri dospelé deti, sama je už babka... S rodinou sa pred rokmi prisťahovala do našej dediny, ale teraz nám hanbu robí. Dlhodobo je chorá... Mala si dobre rozmyslieť čo robí... " rozhorčil sa sused obvinenej ženy z Pohraníc.