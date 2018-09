Vymáha EÚ od Slovenska milióny? Šéf finančnej správy to povedal jasne

Slovensko vedie s Európskou úniou (EÚ) diskusiu o probléme tzv. podhodnocovania tovaru dovážaného do EÚ z krajín mimo Európy.

Európska komisia (EK) však nevedie voči SR žiadne konanie a ani od nej nevymáha žiadne peniaze. Uviedol to v pondelok prezident finančnej správy (FS) SR František Imrecze na brífingu za účasti riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa v reakcii na medializované údaje, že SR má EÚ zaplatiť asi 300 miliónov eur za podvody na cle pri dovoze textilu z Číny. O prípade koncom minulého týždňa informoval Denník N.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) podľa Imreczeho určil na prelome rokov 2014 a 2015 metodiku, ako stanovovať colnú hodnotu colne rizikového tovaru, akým je textil a obuv z Ázie, najmä z Číny. Na základe tejto metodiky však podľa Imreczeho OLAF vyčíslil štátmi EÚ nevymožené clo aj za predchádzajúce dva roky, keď metodika neplatila. SR takýto postup odmieta. "Diskusia na tému podhodnocovania tovaru medzi SR a OLAF prebieha, vymenili sme si na túto tému už niekoľko listov," oznámil Imrecze.

"My nemienime akceptovať to, že by sme mali tento colný dlh zaplatiť, a budeme sa o svoju pravdu biť všetkými možnými nástrojmi, pretože to by bol dvojnásobný pranier: prehrávame lokálne súdne spory preto, lebo nevieme dokázať hodnotu tovaru, a zároveň máme EK platiť peniaze za to, že OLAF si nejakou svojou metódou stanovil minimálne hodnoty tovaru. Nepripadá mi to fér. Budeme sa teda veľmi intenzívne biť, aby sme EK nezaplatili ani cent z tohto podhodnotenia," vyhlásil šéf FS SR a dodal, "myslíme si, že sme v práve."

Údajný colný dlh z podhodnotenia tovaru okrem SR žiada EK podľa Imreczeho zaplatiť na základe zistení OLAF napríklad aj od Veľkej Británie, Maďarska, Španielska či Malty. "Tento problém sa teda týka viacerých krajín," podčiarkol. SR spolupracuje podľa jeho slov pri riešení problému najmä s krajinami V4, keď s nimi Slovensko rokovalo už v roku 2014.

Imrecze odmietol obvinenia, že Slovensko je krajinou so slabým či laxným colným systémom. V SR a krajinách východnej Európy je podľa neho záujem preclievať tovar, lebo je v tomto regióne colná služba lacnejšia v porovnaní s krajinami západnej Európy. "Ideálne systémové riešenie (pri obchádzaní cla podhodnocovaním) je dohoda medzi EÚ a Čínou o potvrdzovaní originality faktúr. A v Európe by bolo po probléme," upozornil.

Pripustil, že obchádzania cla podhodnocovaním ceny tovaru sa podľa neho zúčastňovali aj slovenské firmy, voči ktorým sa vedie trestné konanie v sume asi 100 miliónov eur.

Pripomenul, že v správe OLAF-om vyčíslená hodnota na úrovni asi 300 miliónov predstavuje asi 160 miliónov eur za rok 2013, 120 miliónov eur za rok 2014 a jednotky miliónov eur za roky 2015, 2016 a 2017. "My sme tento problém (podhodnocovania) eliminovali. Rozhodli sme sa ísť cestou kooperácie s OLAF-om. Ako som uviedol, čelíme však súdnym sporom s lokálnymi špeditérmi a dovozcami, ale musíme sa s tým 'vysporiadať'," dodal Imrecze.