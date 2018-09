Pamela s fešným futbalistom skončila, dôvod je prekvapivý: Toto hviezde zlomilo srdce

Ešte pred pár týždňami sa Pamela Anderson (51) nechávala počuť, že stretla toho pravého partnera.

Americká herečka sa za ním presťahovala na juh Francúzska a dokonca tam začala podnikať. Ale počiatočné nadšenie vystriedalo kruté precitnutie. Jej dokonalý partner kvôli nej zanedbáva vlastných synov. Hviezda Pobrežnej hliadky sa s príťažlivým futbalistom Adilom Ramim preto rozišla, hoci on si ju chcel vziať.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Pamela z pohľadu matky nevládala to, že sa Adil nevída dostatočne so svojimi synmi Zaynom a Madim. ,,Posledné týždne trávila s Adilovými dvojčatami... Zlomilo jej srdce, že sa s nimi nevída tak často, ako by mohol. A má pocit, že ona je príčinou toho všetkého. Preto radšej vycúvala," uviedol zdroj denníku New York Post.



Rami požiadal Pamelu o ruku a dal jej prsteň od Cartiera. Ale ona do manželstva s ním už ísť neplánuje a prstienok preto dala dole. Adil ho nechce späť, preto ho hviezda darovala synovi Brandon. ,,Je to veľmi nesebecký ťah od Pamely, ona je skutočná romantička, takže má samozrejme zlomené srdce. Adil mal problém zvládať svoj život, odkedy doň vstúpila Pamela. Nedokázal udržiavať s bývalou zdravý vzťah, aby sa mohol venovať synom," dodal zdroj.