Študentka si stále obhrýzala necht, má to desivé následky: Smrteľné nebezpečenstvo!

Z navonok neškodného zvyku sa vykľulo smrteľné nebezpečenstvo.

Mladá Britka Courtney Whithorn (20) začala so zlozvykom, ktorý trápi množstvo ľudí, keď ju začali v škole šikanovať. Študentka si však postupne ohrýzala necht na palci tak často a intenzívne, že v roku 2014 si necht z prsta odhryzla úplne a nič jej tam už nezostalo.

Dievčina si všimla, že postupom času jej prst sčernel, no celé štyri roky to pred všetkými tajila. "Moje sebavedomie bolo na bode mrazu. Vždy som mala umelé nechty, aby som to zakryla. Vždy keď necht dorástol, bol ako papier," cituje ju britský denník The Sun. Courtney sa napokon rozhodla ísť k lekárovi z kozmetických dôvodov. Odporučili ju na plastický zákrok, tam sa ale študentka dozvedela nečakanú správu. Odborníkom sa s jej prstom niečo nezdalo a poslali ju na biopsiu. Tam jej objavili akrálny lentiginózny melanóm, čo znamenalo, že dievčina má rakovinu zriedkavého typu. Ukázalo sa, že tento stav mohlo vyprovokovať časté obhrýzanie nechtu, informuje The Sun.

Courtney podstúpila zatiaľ štyri operácie a napriek veľkej snahe lekárov, jej prst nezachránili a museli jej ho amputovať. Pre zdravotné komplikácie musela študentka psychológie prerušiť štúdium na vysokej škole. Najdôležitejšiou vecou je však momentálne pre Courtney zdravie. "Stále čakám na výsledky z minulotýždňovej operácie a ak budú dobré, lekár ma ešte bude ďalších päť rokov sledovať," uzavrela.